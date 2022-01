Culmea demagogiei! Rareș Bogdan își reclamă colegii din PNL lui Macron

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat duminică, 16 decembrie, că va merge în plenul Parlamentului European, unde va fi prezent și președintele Franței Emmanuel Macron, pentru a transmite că propriul guvern, condus de Nicolae Ciucă, nu ia măsuri împotriva partidului AUR.

Liberalul a declarat că a transmis deja punctul său de vedere cu privire la AUR către mai multe persoane din Guvern, adăugând că situația este „intolerabilă”.

„Avem un comportament huliganic al unor oameni care se îndreaptă împotriva casei președintelui României. (...) Ieri am aterizat la 16.30 de la Bruxelles și primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc la Guvernul României, la domnul Ciucă, la Nicolae Ciucă, să discut cu dânsul inclusiv despre această situație. Am pus mâna pe telefon și am sunat și oameni din Guvernul României, explicându-le că situația este intolerabilă”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL într-o intervenție la România TV.

Rareș Bogdan a adăugat apoi că va avea o intervenție în plenul Parlamentului European, unde va fi prezent și Emmanuel Macron, și că va discuta despre faptul că „România este un stat care devine nesigur”, referindu-se la AUR.

„Miercuri, în Parlamentul de la Strasbourg va fi președintele Franței, domnul Macron. Eu am trei minute ca șef al delegației României în Parlamentul European, PPE, în care doream să vorbesc exclusiv despre accesul României în Schengen.

Voi vorbi un minut despre asta și două minute voi vorbi despre faptul că în momentul acesta România este un stat care devine nesigur, este sub asediul extremismului, al neo-fascismului, a neo-legionarismului, al antisemiților”, a mai adăugat liberalul.

Mai mult, luni, 17 ianuarie, Rareș Bogdan a publicat un editorial pe site-ul Digi24 în care critică voalat guvernul pentru aceleași motive.

„Milioane de cetățeni așteaptă ca statul să reacționeze în fața mitocăniei violente. Dacă poate, înainte ca acești indivizi fără 7 ani de-acasă să o ia manifest pe urmele Cămășilor Brune din anii 20-30 și a Gărzii de Fier. Milioane de cetățeni așteaptă că statul să nu se umple de ridicol privind, doar, absent și fricos către un ultras agresiv coborât din galerie care îl sfidează”, scrie Rareș Bogdan pe site-ul Digi24.

Conflict deschis între Rareș Bogdan și George Simion

Reacția lui Rareș Bogdan vine și în contextul în care liderul AUR George Simion a adus acuzații grave la adresa familiei liberalului. Concret, Simion l-a acuzat pe tatăl liderului PNL că a distrus combinatul din Ocna Mureș, iar acum sunt nevoiți să muncească prin străinătate.

La mijlocul săptămânii trecute, într-o emisiune de la România TV, George Simion a fost întrebat despre rostul periplelor sale pe la casele și familiile unor politicieni și despre agresivitatea cu care aceștia sunt asaltați, moderatorul emisiunii afirmând că ceea ce face președintele AUR acum seamănă cu acțiunile foștilor lideri inchizitori #rezist, care obișnuiau în campaniile lor „anti-psd” să-i urmărească și să-i persecute pe politicienii care astăzi au revenit la guvernare.

„Rareș Bogdan ne-a transmis că dacă aveți ceva de rezolvat politic trebuie să o faceți cu el, nu cu familia lui, argument care și mie mi se pare foarte normal”, a spus jurnalistul de la România TV.

În replică, George Simion a afirmat că și pe el l-a sunat Rareș Bogdan, că i-a dat mesaj la 12.00 noaptea.

„M-a sunat (…) Mi-a dat mesaj la 12 noaptea:Trebuie să vorbim! Eu noaptea nu răspund la telefon. Să intre aici în direct cu noi, dacă vrea să o rezolvăm”, a comentat Simion.

„Eu m-am dus să mă întâlnesc cu oamenii, să arăt cine a fost tatăl și de ce locuitorii îl acuză că a distrus fabrica (…) Rareș Bogdan de ce minte, de ce zice că e din Cluj și nu din Ocna Mureș? Să intre aici în direct cu noi… I-a mințit pe oameni că taie pensiile speciale. Nu are curaj să intre în direct cu mine, de aia am fost la el acasă în oraș (…) Mi-a transmis printr-un prieten că o să am probleme cu el. Păi asta sună a amenințare”, a mai declarat George Simion.

