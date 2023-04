Rareș Bogdan, luat la întrebări de soție despre ”o relație cu vreo femeie”. Cum s-a terminat discuția

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte al partidului, a dezvăluit ce a doscutat cu soția sa după ce au apărut informații privitoare la anumite stenograme referitoare la dosarul ”mită la Otopeni, în care ar fi implicat și fostul jurnalist.

„În urmă cu o săptămână, eram cu Nicolae Ciucă, Lucian Bode, Iulian Dumitrescu, Dan Motreanu. După ședință, am constat că sunt arestat la o anumită televiziune. Deci eram arestat.

De atunci au apărut stenograme în spațiul public. 398 de pagini. Am vorbit cu soția mea, i-am zis câte pagini au apărut și i-am zis că scrie acolo că unii spun că eu cunosc mulți oameni puternici.

Soția mea m-a întrebat dacă am vreo emoție, dacă am făcut ceva. După ce i-am zis că nu am nicio emoție, mi-a spus că ea are o singură problemă.

Zic: ce problemă? Ea mi-a zis să-i zic dacă, în stenograme, apare vreo informație despre vreo relație cu vreo femeie. I-am spus că nu, că o iubesc doar pe ea. Atunci soția mea a zis: atunci ok, mergi înainte, te susțin întru totul”, a declarat Rareș Bogdan amuzat.