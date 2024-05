”Vor câştiga când o să am părul lung”. Rareș Bogdan nu dă nicio șansă PSD într-un județ condus de liberali penali

Eurodeputatul PNL Rareş Bogdan a făcut declarații despre șansele PSD la șefia Consiliul Judeţean Iaşi, deţinut în prezent de liberalul cu multiple probleme penale Costel Alexe. De asemenea, Primăria Iași este condusă de Mihai Chirica, anchetat de DNA în mai multe dosare.

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a fost întrebat, în emisiunea Insider electoral, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă PSD ar putea să câştige şefia Consiliului Judeţean Iaşi la alegerile locale din 9 iunie.

”Dumneavoastră aveţi păr lung şi coadă în spate. Eu nu mai pot să-mi fac coadă, deşi am fost metalist: am fost fan ACDC, Metallica, Iron Maiden. Atunci vor câştiga PSD-iştii CJ Iaşi când eu am şansa ca, la 1 iulie, să am părul dumneavoastră. Exclus! Îi informez că primăria şi Consiliul Judeţean, cu Mihai Chirica şi Costel Alexe, care au adus bani europeni, 600 de milioane de euro, care au cel mai modern parc auto din România, care au băgat bani în infrastructură, care au schimbat faţa acelui oraş – Palatul Culturii a fost renovat pe bani europeni, aeroport şi multe altele, n-au cum să piardă. Avem şi 52 de primari (din 99 în judeţul Iaşi – n.r.). Cum să pierzi când ai 52 de primari?”, a spus Rareş Bogdan la Prima Tv.