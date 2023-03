PSD nu mai este ”ciumă roșie” pentru Rareș Bogdan: ”Important este să colaborăm şi să facem lucruri pentru ţară”

Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan crede că guvernarea PNL-PSD este ”necesară”. Bogdan a reproşat actualei guvernări că nu vorbeşte suficient despre lucrurile bune pe care le face.

Întrebat, duminică seară, la Prima News, cum apreciază guvernarea cu ”ciuma roşie”, Rareş Bogdan a precizat că aceasta este ”necesară”.

Întrebat, de asemenea, despre relaţia de prietenie între Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, Rareş Bogdan a spus că ”nu e nimic rău în asta”.

”Poate să existe o relaţie de amiciţie, nu e nimic rău în asta (...) Noi am făcut o alianţă care să asigure o guvernare stabilă (...) Nu cred că cei din PSD ne iubesc, nu cred că cei din PNL îi iubesc pe cei din PSD, important este să colaborăm şi să ştim să facem lucruri pentru ţara asta. Nimeni nu ne-a pus acolo să ne îndrăgostim unii de alţii”, a declarat Rareş Bogdan.

Europarlamentarul liberal s-a referit la stabilitatea pe care actuala guvernare o asigură.

”Dacă ne uităm la criza energetică majoră din care, din fericire, România a ieşit cât de cât cu faţa curată, după nişte aberaţii, în primele luni, de creşteri de preţuri absolut fără niciun fel de justificare, România a reuşit să facă nişte lucruri. Dacă ne uităm şi la partea de investiţii, că am ajuns la 18 miliarde investiţii directe străile, plus la partea de absorbţie de fonduri europene, gândiţi-vă că noi am stat 10 ani cu absorbţie de fonduri europene de 9 la sută, apoi am mai stat 3 ani de zile cu absorbţie medie de 22-24 la sută, iar anul trecut a fost primul an când am avut absorbţie de 72 la sută, cu plăţi directe de 65 la sută. Nu e puţin lucru”, a subliniat Bogdan.

Rareş Bogdan a reproşat guvernării că nu vorbeşte despre lucrurile bune pe care le face.

”Ce reproşez eu celor din actul de guvernare este că nu vorbesc despre lucrurile bune pe care le fac şi lasă să domine spaţiul public doar neajunsurile. Sunt multe lucruri care nu s-au întâmplat, care sunt întârziate, dar sunt şi lucruri care s-au întâmplat. Nimeni nu mai vorbeşte de banii direcţi daţi pentru ajutorul de Covid pentru companiile care erau în dificultate, nimeni nu mai vorbeşte despre ajutoarele date dinspre UE. Pentru că oamenii înjură Europa, dar România intră în faliment fără bani europeni, ne-ar paşte falimentul. Agricultorii români, 840.000 de fermieri români primesc 2,5 miliarde euro subvenţie directă în agricultură. Sigur că mă doare sufletul că la sfecla roşie în loc să primim 800 de euro pe hectare, cât primeşte francezul, primeşte doar 250”, a mai declarat Rareş Bogdan.

