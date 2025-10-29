Rareș Bogdan știe de ce pleacă militarii americani din România: „Trebuie explicat de urgență românilor!”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 20:45
642 citiri
Rareș Bogdan știe de ce pleacă militarii americani din România: „Trebuie explicat de urgență românilor!”
Rareș Bogdan, alături de drapelul SUA / FOTO: Rareș Bogdan (FB)

Motivul retragerii de soldați americani din România are o explicație ce trebuie diseminată cetățenilor, cât mai rapid, este ferm convins Rareș Bogdan.

„Decizia mutării a 800 de soldați americani din România nu e cea mai fericită veste. Să nu ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, în dulcele stil dâmbovițean. În țara noastră rămân circa 1000 de militari, restul vor ajuta la consolidarea părții nordice a flancului estic al NATO, pentru a sprijini Polonia, Țările Baltice și Ucraina. Decizia a fost luată luni (!!) la reuniunea Alianței, deci trebuie explicată de urgență cetățenilor români de miniștrii Apărării și Afacerilor Externe. Transparență și informație curată. Este crucial a oamenii să nu se panicheze, pentru că momentul va fi speculat la maxim, vor fi activate toate vehiculele dezinformării și propagandei”, a notat europarlamentarul, pentru Facebook.

În opinia lui Bogdan, „România a rămas o prioritate pentru SUA”.

„Viața trebuie să continue fără teamă, iar un climat tulbure nu este un teren propice pentru investitori. Să ne păstrăm calmul și rațiunea, însă să oferim deschidere și transparență față de cetățeanul român, tocmai pentru a nu fi lăsat pradă dezinformărilor, atacurilor hibride. România chiar este un partener de încredere, un partener strategic, Marea Neagră, cu tot ce înseamnă ea, a rămas o prioritate pentru SUA, UE și NATO, iar bazele de la Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, Divizia 101 Aeroportată Task Force Strike nu sunt povești”, a comentat fostul jurnalist.

SUA are nevoie de România în calitate de aliat, nu de slugă, avertizează europarlamentarul.

„Să nu dormim, însă, să nu ne culcăm pe-o ureche, să nu încercăm să-i ducem cu preșul pe americani. Să nu fim duplicitari! Relația cu America se construiește. Am învățat asta nu ca vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe (AFET) a Parlamentului European și membru al delegației UE-SUA. Ci în timp, citind, ascultând, văzând. Totul începe cu o strângere de mână, un zâmbet pe care americanul ți-l oferă la pachet cu un mesaj subliminal: să ne respectăm și avem o bază de plecare! Dar se construiește mereu. SUA te vrea aliat, spre deosebire de Federația Rusă, care nu recunoaște decât slugile. Iar noi, românii, n-am avut niciodată sentimentul că suntem desconsiderați, mai ales că am crescut, multe generații, cu Vocea Americii și Radio Europa Liberă. Nu degeaba punea Securitatea asasini pe urmele vocilor pe care le adoram, sub care ne adăposteam ca într-un buncăr în plină tornadă!”, a punctat Rareș Bogdan.

Unii lideri de la București au uitat că la Casa Albă nu mai sunt Biden și Harris, ci Trump și Vance, avertizează fostul jurnalist.

„Deși a trecut un an de la alegerile din SUA, nu toți cei din București au priceput cine este Casa Albă. Președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance nu trebuie desconsiderați. Unii visează încă la octombrie 2024 și momentele legate de Kamala Harris și Joe Biden, dar acel joc s-a terminat. Trebuie lucrat cu administrația republicană. Deci acționați!”, a concluzionat politicianul român.

