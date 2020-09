"Fantoma in alb" de la protestul din 10 august, colonelul Catalin Paraschiv, a facut plangere la CNA impotriva lui Rares Bogdan si a lui Oreste

"Acel diliman imbracat in alb, marele alb cu esarfa neagra, care dadea ordine pentru a fi calcati in picioare niste oameni nevinovati", a fost una dintre afirmatiile facute de Oreste Teodorescu la adresa ofiterului de jandarmerie, acuzat ca e unul dintre cei care au contribuit la reprimarea violenta a protestului din 10 august 2018.Imbracat in alb, cu o esarfa pe fata si in jurul gatului, cu cateva foi in mana si cu o statie de emisie-receptie in buzunarul din spate, ofiterul a iesit in evidenta in noaptea fatidica si a fost poreclit de internauti "fantoma alba".