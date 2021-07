Noi contre in interiorul PNL. Danca: Cine il ataca pe Ludovic Orban, ataca PNL/ Rares Bogdan: Cei care au pierdut trebuie sa raspunda

Violeta Alexandru si Rares Bogdan, sustinere pentru Citu

"Aceasta competitie, care va da presedintele PNL, la finalul tuturor conferintelor judetene si dupa derularea procedurilor judetene, este o competitie pentru cine are cele mai bune solutii pentru Romania si pentru PNL pentru urmatorii patru ani. (...) Am fost in tara si va spun sincer ca membrii PNL sunt dezamagiti de ceea ce se intampla in acest moment cu PNL. Noi, cei din echipa PNL, care il sustinem pe Ludovic Orban pentru inca un mandat la conducerea PNL, avem cuvantul si rezultate.Venim in fata dumneavoastra dupa ce am obtinut cele mai bune rezultate pentru PNL din ultimii 30 de ani si dupa ce am ales sa nu lasam Romania la greu, sa ne implicam, indiferent de riscurile din carierele noastre politice ulterioare si sa trecem Romania prin cea mai dura pandemie. Am facut-o, am reusit si acum oamenii asteapta", a spus Danca, la conferinta de alegeri a Organizatiei Sector 3 a PNL.Potrivit acestuia, oamenii nu vor vorbe, ci fapte, iar romanii asteapta sa fie pus in aplicare programul de guvernare."Timpul nu mai are rabdare. (...) Trecutul este glorios. (...) Cine il ataca pe Ludovic Orban, ataca PNL. Viitorul fara baza trecutului nu se poate construi, iar cel mai solid amplasament pentru viitor pe care sa-l oferim PNL si Romaniei este Ludovic Orban si strategia pe care el a oferit-o PNL . Echipa castigatoare nu se schimba - Ludovic Orban presedinte", a sustinut Danca.Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a precizat ca nu crede in separarea "intre noii si vechii care sunt depasiti in PNL sau care nu mai sunt competitivi"."Am cunoscut oameni tineri care nu au avut rabdare sa invete si care n-au facut prea mult pana n-au acumulat expertiza necesara si oameni cu experienta (...) care au venit cu cele mai bune si proaste idei pentru echipa din care faceau parte. (...) Cred in ideea de echipa si de respect reciproc si de disponibilitatea de a pune ce e mai bun in echipa PNL. (...) Eu am un model de management", a aratat liderul PNL Bucuresti.Europarlamentarul Rares Bogdan a afirmat ca cei care au pierdut alegerile locale si generale trebuie sa raspunda, iar "pentru Romania Florin Citu este o sansa uriasa"."Eu stiu ca dumneavoastra ati lucrat enorm si nu ati primit atat de mult pe cat meritati pentru ceea ce ati facut in campaniile electorale si va multumesc foarte mult pentru munca dumneavoastra. (...) Din pacate, nu avem decat un primar din 7 la Bucuresti, iar la alegerile generale am iesit pe locul 3. Cu siguranta, vina nu e a dumneavoastra, dar cineva trebuie sa raspunda pentru asta. (...), cei care au pierdut. Iar lucrurile sunt extrem de simple. (...). Dragii mei, nu faceti rani care sa nu mai poata fi inchise, nu mergeti pe certuri care sa nu mai poata fi anulate, ganditi-va la viitor pentru ca acest partid sa stea la guvernare. (...) Guvernul Romaniei este condus de Florin Citu, iar pentru Romania Florin Citu astazi este o sansa uriasa", a spus Rares Bogdan, care a fost acoperit de sala care a scandat "Orban, Orban"."Daca e sa facem concurs de aplauze, s-ar putea ca per total lucrurile sa arate altfel. (...) Pe 26 dimineata va astept in Modrogan alaturi de noul presedinte al PNL", a replicat el.Europarlamentarul Cristian Busoi si-a exprimat si el sustinerea pentru premierul Florin Citu, pe care il vede "premier si presedintele PNL" in urmatorii ani."Dincolo de patimile de moment, trebuie sa ramanem buni colegi. PNL are de guvernat o tara (...) cu o pandemie care nu a luat sfarsit. (...) Cu Florin Citu premier si presedintele PNL in urmatorii ani, in parteneriat cu presedintele (...), cu o echipa puternica a PNL care sa puna in prim plan competenta, sunt convins ca avem toate sansele sa ramanem victoriosi si dupa 2024", a spus Busoi.