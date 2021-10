Rareş Bogdan spune că PNL nu a renunțat nicio clipă la ideea ca Florin Cîțu să fie din nou prim-ministru

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan afirmă că partidul nu a "renunţat nicio clipă" la ideea ca preşedintele formaţiunii, Florin Cîţu, să fie prim-ministru din partea liberalilor. "Nu s-a pus problema în forurile de conducere ale PNL nici de varianta Ciucă, nici de varianta Bode, nici de varianta Bogdan, nici de varianta Dumitrescu, nici de varianta Boc. A fost una sigură: Florin Cîţu”, declară Rareş Bogdan.

"Noi nu am renunţat nicio clipă la Florin Cîţu. Noi nu aveam construită o majoritate. Noi nu mergem, noi nu suntem iresponsabili, noi nu mergem în faţa preşedintelui pentru a propune aventuri politice. Suntem persoane cât se poate de responsabile, înţelegem situaţia prin care trece România şi nu putem să mergem să ne jucăm. Noi nu aveam conturată o majoritate, nu puteam să mergem în faţa preşedintelui fără o majoritate. Domnul Cioloş probabil o are, probabil are discuţii făcute, probabil o va face în următoarele zece zile. Noi nu aveam şi tocmai de asta am decis să nu ne prezentăm... dar nu am schimbat candidatul. Candidatul nostru este acelaşi: Florin Cîţu, să fie foarte clar şi este validat de Biroul Permanent Naţional”, a afirmat Rareş Bogdan, luni seară, la Digi 24.

Prim-vicepreşedintele PNL a menţionat că în forurile de conducere ale partidului nu s-a pus niciodată problema desemnării unui alt candidat pentru funcţia de prim ministru, el spunând că nu consideră necesar un vot de reiterare a acestei opţiuni.

"Nu s-a pus problema în forurile de conducere ale PNL nici de varianta Ciucă, nici de varianta Bode, nici de varianta Bogdan, nici de varianta Dumitrescu, nici de varianta Boc. A fost una sigură: Florin Cîţu”, a precizat Rareş Bogdan.

"Nu prea înţeleg cum până acum trei zile eram la fel de răi ca toţi ceilalţi, mai mult, reprezentam vechea clasă politică (..) şi dintr-o dată suntem din nou cei mai curtaţi, suntem din nou fantastic de buni, cu noi vor să stea de vorbă. Adică ne-au dat nişte palme, după care au venit să ne spună că vor să ne ia ne căsătorie”, a adăugat Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan a menţionat că protocolul încheiat la constituirea alianţei din PNL, USR PLUS şi UDMR nu mai este în vigoare, el menţionând că în acel protocol Florin Cîţu este alegerea pentru funcţia de prim ministru.

