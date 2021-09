Rareș Bogdan, atac la USRPLUS după ce a blocat adoptarea PNDL3: „Cum să ieși de la guvernare acum? Nu e momentul să ne cântărim, trebuie să muncim!”

„Am promis că modernizăm și reformăm România. Am promis investiții. Dar vom reuși doar ÎMPREUNĂ. Este obligatoriu. Să nu uităm că oamenii au așteptări. Cum să ieși de la guvernare acum? Asta așteaptă românii, lipsa răspunderii guvernanților? Programul „Anghel Saligny” este vital pentru modernizarea României, cum să-l blochezi?? Acum nu e loc de discuții, programul „Anghel Saligny” este URGENȚĂ NAȚIONALĂ!!Guvernul Cîțu va investi 50 de miliarde de lei în drumuri gaze , apă și canalizare! 50 de miliarde pentru dezvoltare, oameni buni!!57% dintre localități nu au canalizare.29% dintre localități nu au apă curentă.69% dintre localități nu au rețele de gaze naturale.Sunt 20.000 de kilometri de drumuri județene nemodernizate, și 27.000 de kilometri de drumuri comunale la pământ!Nu e momentul să ne cântărim, trebuie să muncim! Anghel Saligny a fost un pionier al științei construcțiilor, recunoscut la nivel mondial! Invențiile sale, soluții unice, funcționează pe toată planeta. Saligny nu e un pod, ci un simbol al modernizării! Programul pe care-l contestă partenerii noștri este primul de o asemenea amploare și are capacitatea de a reforma din temelii infrastructura României. Și e doar primul program de acest fel asumat la Florin Cîțu. Sau asta e problema?”, a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook Reamintim că şedinţa de guvern s-a suspendat pentru ora 19:00, pe fondul scandalului dintre premierul Florin Cîţu şi cei de la USR -PLUS. Concret, premierul Florin Cîţu a încercat să forţeze adoptarea proiectului de OUG privind programul "Anghel Saligny", aşa-zisul PNDL 3, punându-l pe ordinea suplimentară de zi a şedinţei. Miniştrii USR-PLUS nu au fost de acord şi au ameninţat cu părăsirea şedinţei. Vicepremierul și copreședintele USR PLUS Dan Barna a declarat miercuri seară că formațiunea sa nu va participa în această seară la ședința de guvern programată pentru ora 19.00 și a convocat o ședință a coaliției de guvernare mâine la ora 10.00, pentru a se discuta cum se va proceda în continuare.Mai departe, Dan Barna a subliniat că proiectul Anghel Saligny este unul mult prea important pentru a fi pus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de guvern, așa cum s-a întâmplat în dimineața aceasta.