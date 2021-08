Rareş Bogdan, despre condamnarea lui Cîţu în SUA: „Nu e ales de noi să fie stareţul Mânăstirii Rohia, nici pentru poziţia de patriarh”

Premierul recunoaște că a fost închis 2 zile în SUA

„Când eram copil aveam calitatea de a merge la olimpiadă, dar şi calitatea de a mă bate în curtea şcolilor. Poate când voi candida la o funcţie mai importantă, paite o să apară o plângere că în urmă cu 20 de ani am făcut ceva. Florin a fost un tânăr care a consumat nişte alcool (…) Toate chestiunile de genul ăsta mi se par exagerate. Cine vrea neapărat să împingă campania internă spre un război total”, a declarat Rareş Bogdan.Eurodeputatul a punctat faptul că nu ştie de unde a plecat informaţia, dar este o exagerare. „Noi am avut războaie dure cu PSD , cu Liviu Dragnea , dar nu au apărut astfel de chestiuni. Mă aştept ca la un moment dat inclusiv eu să fiu acuzat că am fost un bătăuş”.Rareş Bogdan a punctat faptul că e omeneşte ceea ce a făcut Cîţu. „Cîţu nu e ales de noi să fie stareţul Mânăstirii Plumbuita, al Mânăstirii Rohia, nici pentru poziţia de patriarh. A făcut greşeli. Câţi români nu au făcut greşeli în această lumea?”, a subliniat Rareş Bogdan.El a mai spus că dezvăluirea despre faptul că Florin Cîțu a făcut două zile de închisoare în SUA în 2001 pentru că a fost prins băut la volan ”nu schimbă poziția noastră, noi l-am ales pe Cîțu pentru calitățile sale de manager și finanțist”.Întrebat explicit dacă dezvăluirea vine din PNL sau din afara partidului, Rareș Bogdan a spus că ”ce s-a întâmplat azi face parte din armele folosite în bătălia internă, nu cred că sunt forțe din afara PNL, nu e PSD, nu e statul paralel. Nu cred că vor reuși să oprească traiectoria lui Florin Cîțu, ba dimpotrivă”.Și alți susținători ai premierului, precum Alina Gorghiu , au sărit în apărarea acestuia.Preşedintele PNL Ludovic Orban nu ştia despre faptul că Florin Cîţu a condus sub influenţa alcoolului în SUA, nefiind informat în acest sens de către premier, au precizat, miercuri, surse apropiate liderului liberalilor, pentru News.ro. Potrivit acestora, Orban nu doreşte ca acest episod să devină subiect în campania internă din PNL. Premierul Florin Cîţu a precizat miercuri, 11 august, întrebat dacă în trecut a fost închis 2 zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL.”Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY, conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, una foarte mare. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informaţie acum când este competiţia internă PNL”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat, miercuri, dacă a fost încarcerat două zile în SUA şi dacă a plătit o amendă.Răspunzând unei întrebări, Cîţu a precizat că el a condus maşina după ce a consumat alcool.”A fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care să te mândreşti”, a mai afirmat Cîţu.Acesta a precizat că a fost vorba despre o contravenţie.”Am plătit şi în România amenzi de circulaţie”, a mai afirmat premierul. Analistul politic, Adi Zăbavă, este de părere că dezvăluirea despre trecutul din tinerețe al premierului Florin Cîțu, care a recunoscut miercuri, 11 august, că a fost arestat două zile în SUA pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, are mai mult darul de a-l umaniza cu atât mai puțin de a-l răni în competiția internă cu Orban.