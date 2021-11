Rareș Bogdan, despre negocierile cu PSD: „Nu se pune problema ca PNL să renunţe la poziţia de prim-ministru”. Ce spune despre întâlnirea de taină cu Iohannis

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat joi, 4 noiembrie, că liberalii nu au avut nicio întâlnire miercuri seara cu şeful statului Klaus Iohannis, iar în cazul în care ar fi existat o astfel de întrevedere, PNL nu ar fi avut niciun motiv să o nege. Referitor la discuţiile cu PSD, Bogdan a explicat că liberalii nu vor renunţa sub nicio formă la funcţia de premier, însă în rest va sta de vorbă cu social-democraţii, deoarece majorităţile parlamentare ţin cont strict de aritmetică. Eurodeputatul a mai spus că prima opţiune a PNL rămâne o refacere a coaliţiei de guvernare cu USR.

„Nu a fost aseară o întâlnire cu preşedintele Iohannis. De unde a ieşit asta, că m-aţi mai întrebat şi v-am spus. Haideţi să ne înţelegem – dacă ar fi fost întâlnirea nu aveam niciun motiv să o negăm pentru că e cu Preşedintele României, dar nu a fost aseară o întâlnire”, a afirmat joi Rareş Bogdan.

Întrebat ce concesii e dispus să facă PNL la negocierea cu PSD şi dacă ar putea primi social-democraţii jumătate din ministere sau chiar mai mult, dacă intră la guvernare cele două partide, Rareş Bogdan a răspuns:

„Ştiţi bine părerea mea despre PSD. În acelaşi timp sunt extrem de conştient că interesul României este de a avea un Guvern extrem de rapid. Astăzi PNL are 115 parlamentari. Restul parlamentarilor până la 134 sunt în grupul domnului Orban. Deci 115 de parlamentari avem noi, 80 de parlamentari are USR, 30 de parlamentari are UDMR şi pentru a construi o majoritate mai avem nevoie de neafiliaţi care sunt cinci sau de o parte din grupul minorităţilor naţionale care sunt 18. Am avea nevoie de minim 9 voturi pentru a trece un Guvern al dreptei, aşa cum a fost”.

„Ieri am avut o întâlnire la Parlament cu Dacian Cioloş şi echipa de la USR. A fost o întâlnire extrem, extrem de bună care a lăsat speranţa că lucrurile pot merge spre o refacere a coaliţiei. Nu am vorbit despre persoane, nu am vorbit despre prim-ministru, nu am vorbit despre portofolii. Am vorbit despre ce nu a funcţionat, despre ce este mai bine pentru populaţie, fiindcă sunt mai puţin importante persoanele, fie că se numesc Drulă, fie că se numesc Cîţu, fie că se numesc Bogdan, fie că se numesc Barna.

Întrebarea peste 3 ani va fi ce am făcut în această perioadă. Am reuşit să facem reforme, am reuşit să oferim aşteptărilor românilor sau nu? Cum am implementat banii din PNRR? Cum am reuşit să aducem bani din PNI ca să dezvoltăm comunităţile locale? Acestea au fost discuţiile – pe obiective şi pe programul de guvernare”, a adăugat prim-vicepreşedintele PNL.

El a mai explicat că în niciun caz PNL nu va renunţa la poziţia de prim-ministru, în discuţiile cu PSD.

„Eu vă spun că astăzi vom sta de vorbă cu cei din PSD. Nu se pune problema ca PNL să renunţe în vreun fel la poziţia de prim-ministru, dar în rest, înainte de orice, chiar dacă mi-e greu să stau de vorbă cu cei din PSD şi nu ascuns asta – nu îi simpatizez foarte mult, dar în acelaşi timp sunt un om care ştie că majorităţile parlamentare sunt aritmetice. Ei au 156 de parlamentari, noi avem astăzi 115, 119.

Vom sta de vorbă pe fiecare subiect. Cu siguranţă dacă ne păstrăm individualitatea şi dacă vom reuşi să venim cu un plan foarte clar de reformă pentru România, vom găsi cea mai bună soluţie. Din punctul meu de vedere, prima opţiune rămâne indiscutabil USR, dar în cazul în care aritmetic nu putem constitui o majoritate, atunci suntem nevoiţi să stăm de vorbă”, a conchis Bogdan.

Mai multe discuţii au avut loc miercuri seară între liderii PNL şi preşedintele Klaus Iohannis, pe de o parte, şi PNL şi PSD pe de altă parte, au precizat surse politice pentru News.ro. Este vorba de discuţii premergătoare întâlnirii oficiale a celor două partide, care urmează să aibă loc, joi, la Parlament.

Social-democraţii au transmis că şi-ar dori câteva ministere de forţă, precum Internele şi Finanţele, în timp ce liberalii au primit de la preşedintele României mandat clar să nu renunţe la funcţia de premier. Deja sunt vehiculate nume pentru ministerele pe care PSD le-ar dori în Guvern, printre acestea fiind Gabriela Firea şi viceguvernatorul BNR Leonardo Badea.

Ads