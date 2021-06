Rares Bogdan, dupa declaratiile lui Orban privind negocierile pentru coalitie: "Am inteles ca va fi un festival al democratiei si nu atacuri intre colegi in spatiul public"

Rares Bogdan a fost intrebat, luni, inaintea Biroului Executiv, despre declaratiile lui Ludovic Orban referitoare la negocierile pentru formarea coalitiei si a afirmat: "In prima faza nu am crezut, pentru ca eu am spus ca am inteles ca va fi un festival al democratiei si nu atacuri intre colegi in spatiul public. Nu am vrut sa cred ca Ludovic a folosit astfel de cuvinte la adresa a trei colegi (...) Am considerat ca nu e cazul sa intervin si eu, mai ales ca eu vorbesc ceva mai apasat".Acesta a cerut ca dezbaterea si discutia sa aiba loc in interiorul PNL "Imi pare rau ca se duce aceasta frumoasa competitie in spatiul public", a mai declarat Rares Bogdan."La cata lume a participat acolo, e atat de usor de demontat ce a fost acolo, incat nici macar nu este cazul sa o fac eu", a adaugat acesta.Europarlamentarul liberal a precizat ca fnctia de presedinte al Camerei Deputatilor a fost negociata alaturi de celelalte functii si ministere."A negociat aceasta functie si trebuia sa participam si noi la negocieri (...) Bineinteles ca atunci cand este o negociere, cind sunt mai multe forte politice, nu poti sa bti tot, dar macar unul dintre trei, sau doua din trei, dar...nu a obtinut niciunul", a mai declarat Rares Bogdan.Acesta a rpecizat ca ar trebui sa se discute mai multe despre guvernare, dar l-a avertizat pe Ludovic Orban ca el se simte foarte bine in razboiaie, iar presedintele PNL ar fi trebuit sa stie asta.Ludovic Orban a afirmat ca a fost parasit de catre echipa de negociere pentru alcatuirea coalitiei desemnata de PNL din care faceau parte Raluca Turcan , Rares Bogdan si Robert Sighiartau, iar acestia au incercat sa convoace un BPN al partidului pentru a arunca in aer formarea coalitiei de guvernare.In replica, Raluca Turcan a declarat ca adevarul este cunoscut in tot partidul si anume faptul ca liderul PNL a renuntat la trei ministere importante - Fonduri Europene, Transporturi si Dezvoltare pentru a obtine functia de presedinte al Camerei Deputatilor."Orice penelist responsabil avea dreptul sa fie nemultumit de aceasta tranzactionare care pe fond a afectat PNL, prin forta pe care o are in Guvern", a mai spus ministrul Muncii.La randul sau, Alina Gorghiu a precizat ca "victimizarea poate fi o strategie pentru unii, dar trebuie combatuta cu adevarul in interiorul PNL".Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan l-a rugat pe Ludovic Orban sa inceteze sa duca o campanie murdara si considera ca afirmatiile liderului liberalilor trebuiau tinute in interiorul partidului."S-ar putea ca nervii mei, care si asa sunt intinsi la maxim, sa plesneasca si atunci lucrurile vor arata extrem, extrem de rau si nu cred ca e bine pentru nimeni, in niciun caz pentru el", a adaugat eurodeputatul PNL.