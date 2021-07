Rares Bogdan: Nu se fac schimbari in functie de echipe si apartenenta la o echipa. Domnul Nazare nu face parte dintr-o echipa

"Domnul Florin Citu, premier al Romaniei, (...) a hotarat, dupa o discutie cu domnul Alexandru Nazare pe care a avut-o alaltaieri, sa remanieze un ministru. Motivele le cunoaste domnia sa. A avut o discutie cu liderii coalitiei, domnul Ciolos, donul Hunor, domnul Barna si domnul Orban. De asemenea, domnul Nazare a avut o discutie cu domnul Orban, alaltaieri, in Modrogan", a afirmat, joi, la Craiova, Rares Bogdan.Acesta a afirmat ca este responsabilitatea lui Florin Citu ca echipa de la Guvern sa functioneze bine, iar Guvernul sa performeze."Motivele sunt convins ca ni le va dezvalui domnul Citu. Domnul Citu raspunde in fata romanilor, in fata partidelor, in fata coalitiei pentru bunul mers pentru implemenarea Programului de guvernare. Domnia sa trebuie sa aba o guvernare performanta si noi ii dam credit sa faca ceea ce trebuie ca romanilor sa li se schimbe viata in sine", a mai afirmat Rares Bogdan.Intrebat daca remanierea are legatura cu echipeje din cadrul PNL, europarlamentarul a afirmat: "Imi pare rau ca unii colegi vor sa duca batalia din partid spre aceasta zona. E strict despre colaborarea si cooperarea dintre premier si ministrul Finantelor".Rares Bogdan a afirmat ca propunerea lui Alexandru Nazare la Ministerul Finantelor a fost facuta chiar de catre Florin Citu: "Este clar ca intre cei doi a aparut o problema (...) Nu se fac schimbari in functie de rectificari, nu se fac schimbari in functie de echipe si apartenenmta la o echipa, mai ales ca domnul Nazare nu face parte dintr-o echipa, domnia sa face parte din zona independentilor din leadershipul PNL".Intrebat daca lucrurle functioneaza in Guvern, Bogdan a raspuns: "Cifrele ne arata ca lucrurile in Guvern merg foarte bine, Guvernul functioneaza excelent, Guvernul face ceea ce trebuie. Uneori si intr-o echipa de fotbal - e nevoie de o improspatare. Domnul Citu a considerat ca in momentul acesta este nevoie de o improspatare a echipei, nu cred ca e singura improspatare si ca ministrii trebuie sa ramana bloc trei ani si jumatate. Unii obosesc, altii se uita prea mult in tribune, ceilalti se mai impiedica, altii se acidenteaza, unii nu mai asculta indicatiile de pe margine ale antrenorului si atunci trebuie sa inteleaga cu totii: premierul, potrivit Constitutiei, este suveran".Rares Bogdan sustine ca este prea devreme sa se discute despre cine va prelua functia de ministru al Finantelor, mai ales ca 45 de zile rolul poate fi indeplinit chiar de catre premier."Pe 23 august trebuie sa avem un alt ministru", a mai afirmat Bogdan, precizand ca portofoliul ramane al PNL. Premierul Florin Citu a anuntat, joi , ca a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a lui Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor.Alexandru Nazare a explicat ca si-a facut treaba la minister cu rezultate vizibile, apreciate de multe ori chiar si de seful Guvernului. Alexandru Nazare a relatat, intr-o postare pe Facebook , discutiile cu premierul anterioare revocarii sale de la Finante, afirmand ca acesta i-a spus ca decizia de remaniere nu are legatura cu rezultatele, ci cu "echipa". In opinia fostului ministru, prim-ministrul s-ar fi putut referi la faptul ca nu s-a alaturat echipei care il sustine pentru sefia PNL.De asemenea, Nazare subliniaza ca Florin Citu i-a cerut demisia cu o zi inainte de emisiunea Romaniei de eurobonduri, iar o demisie inaintea unei emisiuni de eurobonduri ar fi afectat conditiile pe care tara noastra le-ar fi putut obtine pe pietele externe, conditii si asa vitrege.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru revocarea lui Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor, precum si decretul pentru preluarea interimara a portofoliului de catre premierul Florin Citu. PSD a criticat din nou guvernul pentru aceasta remaniere.