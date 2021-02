Rares Bogdan, reprosuri in serie la adresa lui Ludovic Orban: "Ervin Molnar trebuia demis de la sefia Apelor Romane"

Laude la adresa premierului

"Nu este niciun scandal, este un partid viu"

Prim-vicepresedintele PNL a afirmat ca Ervin Molnar - actual deputat PNL - trebuia demis de la sefia Administratiei Nationale "Apele Romane", dupa ce a decis schimbarea inginerului Ovidiu Ianculescu de la SGA Mures cu un membru de partid , care nu avea legatura cu activitatea in companiei de stat."Daca m-ati fi auzit cu doua-trei saptamani inainte de ziua alegerilor, as fi spus asa: in seara in care a aparut dezvaluirea Recorder am spus ca vom pierde in jur de 2-3 procente, pentru ca se va duce ca o racheta, pentru ca noi am promis criterii de peformanta si o alta politica decat PSD . Va spun din start: nu este deloc corect, cred ca trebuia sa fi actionat inca de atunci, demitandu-l pe domnul Ervin Molnar si sa cerem noi o ancheta interna", a spus Rares Bogdan, la Digi24. "Ma bucur ca Florin Citu a solicitat acest lucru , pentru a verifica ce s-a intamplat, iar pentru a dovedi ca suntem complet diferiti de PSD si de toti ceilalti si vrem cu adevarat reforma in Romania trebuie sa aplicam criteriile de performanta. Sunt convins ca Florin Citu va aplica criteriile de performanta in fiecare companie nationala, nu doar la Apele Romane", a completat el."In cazul Apele Romane, unde deja au aparut trei dezvaluiri consecutive - prima inainte de ziua alegerilor - ar trebui o chestiune extrem de larga pentru a vedea ce s-a intamplat si mai ales de ce o astfel companie are nevoie de peste 12.000 de angajati. Pentru a dovedi ca suntem partidul care a mai modernizat o data Romania, va trebui ca astfel de cazuri, care sunt izolate, sa fie starpite si rezolvate din start", a mai spus prim-vicepresedintele PNL."Va asigur ca nu este niciun scandal. Azi am vorbit cu Ludovic Orban si acum doua zile. Nu e niciun scandal, e un partid viu, un partid unde se spun lucruri, unele mai apasat. Noi suntem preocupati de guvernare, nu de congrese. Congrese avem in octombrie pana atunci e departe", a subliniat el.Rares Bogdan a fost intrebat cum se face ca dupa reportajul Recorder, Petru Avram, directorul ABA Prut-Barlad, l-a dat afara pe inginerul Gabi Musteata pentru dezvaluirile facute."Mi se pare o forma de abuz incalificabil", a raspuns liderul PNL."O chestiune care, din pacate orice declaratie face Ludovic Orban, Rares Bogdan, Florin Citu, Ilie Bolojan Emil Boc , Robert Sighiartau sau alti lideri PNL, sunt acoperite, date la o parte de actiuni ale unor personaje minore care isi inchipuie ca venirea la putere echivaleaza cu gestionarea fara niciun discernamant a unor domenii esentiale. Nu stiu cine e Petru Avram, am inteles ca este un coleg de-al meu, imi pare rau pentru comportamentul dansului", a mai declarat el.