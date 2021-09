Rareș Bogdan, ironic cu ”revoluția continuă” din USR PLUS: “Nu renunţăm la Florin Cîţu”

Liberalul a precizat că partidul nu va renunţa la Florin Cîţu şi a catalogat seara ca fiind ”critică, tragică”.Rareş Bogdan a afirmat luni seară că pentru România cel mai bine este o coaliţie de dreapta asumată în jurul PNL “Aştept în continuare ca cei de la USR să îşi revină, cred în continuare că pentru România cel mai bine este o coaliţie de dreapta asumată în jurul PNL. Cred că USR are încă posibilitatea să revină cu miniştrii în afară de Ion Stelian şi să-l înlocuiască, să vină cu noul nume la Ministerul Justiţiei, dar în acelaşi timp, chiar dacă pare foarte târziu, cred că în ultimul ceas trebuie să înţeleagă că a fugi de guvernare, în octombrie-noiembrie 2019, când ne-au lăsat singuri în faţa pandemiei şi a provocărilor anului 2020, a fugi acum de guvernare, cred că oamenii aceştia nu au înţeles că nu pot fi într-o revoluţie continuă, nu pot fi doar în opoziţie”, a declarat Rareş Bogdan.El a precizat că liberalii nu renunţă la Florin Cîţu.“Nu renunţăm la Florin Cîţu. Florin Cîţu este opţiunea noastră de premier , este cea mai bună opţiune, este exact omul potrivit în această perioadă în care România poate implementa investiţii de peste 130 de miliarde de euro. (…) Dacă acum am ceda, ceea ce nu se pune problema, sunt convins că ar veni cu condiţii peste condiţii. Deci ca să fie lucrurile clare, alegerea PNL în integralitatea sa este Florin Cîţu şi rămânem în spatele premierului nostru”, a explicat Rareş Bogdan.Acesta a afirmat că „este o seară critică, tragică”.”Este o seara critică, tragică pe care niciodată nu mi-aş fi închipuit-o atunci când protestam în Piaţa Victoriei alături de sute de mii de români la minus 30 de grade sau la plus 40.El a precizat că dacă miniştrii USR PLUS îşi depun demisiile urmează 45 de zile de interimat la acele ministere.“Dacă depun demisiile, urmează 45 de zile în care suntem în situaţia de interimat, în aceste 45 de zile vom prelua ministerele, colegi de-ai noştri, respectiv secretari de stat sau miniştri plini de la alte ministere (…) Comportamentul de a părăsi guvernarea în aplauze arată cel puţin iresponsabilitate dacă nu şi imaturitate politică”, a mai afirmat Rareş Bogdan. Dan Barna a anunţat, luni seară, retragerea mniştrilor USR PLUS din Guvern.