Va fi sau nu Rares Bogdan ministru de Interne? Prim-vicepresedintele PNL, explicatii si in privinta tensiunilor din partid, cauzate de nemultumirea unor lideri din tara

Dupa ce mai multi lideri liberali din tara au solicitat, sambata, organizarea unui Birou Politic National, fiind nemultumiti de negocierile duse de tabara Orban cu viitorii parteneri de guvernare, USR/PLUS si UDRM, Rares Bogdan a precizat ca PNL este "un partid viu" si ca "nu exista neintelegeri"."A fost o rugaminte a presedintilor de filiala (organizarea unui BPN, sedinta respinsa de Ludovic Orban - n.r.), pentru a purta o discutie. Nu a fost nimic razboinic. Consideram ca acum mult mai important e sa dam rapid un guvern . Am considerat ca discutiile noastre in partid mai pot suporta amanare.Nu exista neintelegeri. Noi suntem un partid foarte mare, cu 245.000 de membri. E un organism viu. Lucrurile nu sunt deloc anormale, dezbaterea e fireasca intr-un partid. Impreuna cu Ludovic Orban Emil Boc si ceilalti membri ai conducerii PNL vom face sa avem un guvern functional cu USR/PLUS si UDMR".Referitor la varianta preluarii mandatului de ministru de Interne, Rares Bogdan a precizat: "Am vazut si eu ca sunt un nume care apare pentru pozitii de ministru. Ba la Interne, ba la Externe. Dar eu sunt europarlamentar si prioritatea mea e sa-mi duc mandatul pana la capat. Deocamdata, la ministerul de Interne avem un ministru exceptional, pe Marcel Vela ".Prim-vicepresedintele PNL a mai declarat ca negocierile in privinta formarii viitorului guvern vor continua in zilele urmatoare, insa "important e ca, pana la Craciun, sa avem un guvern".