Rareș Bogdan o amenință pe Ursula von der Leyen: „Vă jucați cu focul! Nu sunteți trimisa lui Dumnezeu pe pământ!”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 15:11
Rareș Bogdan o amenință pe Ursula von der Leyen: „Vă jucați cu focul! Nu sunteți trimisa lui Dumnezeu pe pământ!”
Rareș Bogdan, Ursula von der Leyen / FOTO: captură video PNL, capturi video YouTube

Rareș Bogdan se revoltă împotriva Comisiei Europene. Europarlamentarul român a transmis un ultimatum Ursulei von der Leyen, căreia a ținut să-i amintească faptul că „nu e Dumnezeu”.

În opinia PNL-istului, Comisia nu susține suficient de mult fermierii din UE.

„Pe agenda Consiliului de mâine se află și reziliența economică a Europei. Despre ce reziliență vorbim când coloana vertebrală a Uniunii, fermierii, sunt victimele unei Comisii ce pare ca nu înțelege că noul buget furnizează muniție extremiștilor?

Europa este într-un război psihologic inspirat parca din Arta Războiului. Sun Tsu spunea așa: Nu-i necesar să-ți distrugi fizic inamicul, e suficient să-i distrugi voința de a lupta. În traducere, absență la vot, fenomen de care profită extremiștii. Dacă planurile privind agricultura îi vor trimite pe fermieri în șomaj, următorul Parlament si implicit Comisie vor arăta foarte diferit”, a declarat Bogdan.

Rareș Bogdan critică „standardele aberante de mediu”, susținute de către Ursula von der Leyen

În opinia politicianului român, fost susținător ai foștilor șefi PNL - Orban, Cîțu și Ciucă - grupul european din care face parte formațiunea sa a reușit să „salveze” până acum fermierii.

„Până acum, EPP Group a reușit să evite dezastrul. Fără noi, cel mai puternic grup politic din Parlament, fermierii europeni cultivau azi doar mușețel, menta, busuioc și creșteau râme organice.

Dar râmele afânează solul ar spune unii, da, dar este inutil, dacă nu cultivi acel sol. Și nu-l vei cultiva, dacă pierzi subvenția deoarece n-ai respectat noile standarde aberante de mediu impuse. Unii vor spune ca nu-i nimic, avem carne din Argentina, porumb din Brazilia, usturoi din China, rosii din Turcia si vin din Chile si Noua Zeelendă!”, a transmis Bogdan.

Rareș Bogdan, mesaj neașteptat pentru Ursula von der Leyen: „Vă jucați cu focul!”

Europarlamentarul a ținut să amintească șefei Comisiei că la un moment dat, ar putea să nu mai fie salvată, în eventualitatea unei noi moțiuni de cenzură.

„Comisia Europeană in frunte cu Ursula von der Leyen trebuie să priceapă ca nu sunt trimisii lui Dumnezeu pe pamant si că este obligata să lucreze cu noi, cu Parlamentul, căci cu noi are contract de muncă. Noi am investit-o si tot noi am salvat-o de trei ori.

Cunosc argumentul că agricultura aduce doar 2% din PIB. Dar cu logica asta, poate ne trezim că și democrația este scumpă si presa prea costisitoare. Nu vă jucați cu focul, doamnă von der Leyen! NU va atingeti de banii fermierilor, stergeti-le lacrimile, redati-le increderea in eurosistem si mai ales respectati-le munca, căci sunt în linia întâi a apărării împotriva atentatului la siguranța noastră, a europenilor!”, a „tunat” Rareș Bogdan.

