Incendiul din Sectorul 2 încă afectează oamenii. Fumul persistă în zonă. Mesajul către populație al primarului Hopincă

Incendiu major la un depozit din Sectorul 2 FOTO ISU București-Ilfov

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a făcut apel la populație miercuri, 24 septembrie, să evite deplasările în zona unde s-a produs marți seara un incendiu de amploare la o hală, deoarece fumul continuă să afecteze perimetrul.

"Din fericire, nu sunt victime în urma incendiului de noaptea trecută. Aceasta este vestea bună. Din nefericire, fumul degajat a produs o poluare semnificativă în multe cartiere ale Capitalei. Fumul continuă să afecteze zona, așa că vă rog să evitați deplasările în apropiere și să respectați indicațiile autorităților", a scris Rareș Hopincă, miercuri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, angajații de la Direcția de Mobilitate Urbană și Poliția Locală sunt în teren, împreună cu echipele de pompieri, polițiști și jandarmi și sprijină intervențiile de la fața locului.

Primăria Sectorului 2 asigură în continuare și utilajele solicitate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Un incendiu a izbucnit, marți seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei - în Șoseaua Pantelimon. Focul s-a manifestat pe aproximativ 7.000 de metri pătrați.

Ce ar fi declanșat incendiul

Incendiul, care a izbucnit în jurul orei 20:00, ar fi pornit de la o defecțiune apărută la instalația de climatizare, care era destul de veche, la fel ca și clădirea afectată.

Peste 150 de pompieri au fost mobilizați la hala de 260 de metri. A fost nevoie de 26 de autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru a ține piept focului.

”Incendiul s-a manifestat pe aprox. 7.000 mp. Au fost angrenate în total 26 de autospeciale de stingere, iar în acest moment mai sunt în dispozitiv doar 14 autospeciale de stingere”, a anunțat miercuri dimineață, 24 septembrie, ISU București-Ilfov.

În interiorul halei se aflau mai multe produse alimentare și nealimentare destinate comerțului.

Clădirea nu avea autorizație de securitate la incendiu

„În acest moment această clădire nu deține autorizație de securitate la incendiu. Hala, în unele porțiuni, este prăbușită, acoperișul cel puțin. Sunt suprafețe întinse unde deja a căzut spre interior, se acționează preponderent de la înălțime cu autoscările. Au fost angrenate în mod succesiv la fața locului 26 de autospeciale de stingere”, a declarat Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București - Ilfov.

Poluare masivă în Capitală

Incendiul de la depozitul din București a cauzat poluare masivă a aerului. Senzorii au înregistrat valori de până la 20 de ori peste limita OMS pentru PM2.5. Fumul dens a acoperit mai multe sectoare ale Capitalei.

Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populației din sectoarele 2, 3, 4 și 5.

Ministerul Sănătății (MS) a făcut recomandări pentru populație, persoanele care au simptome de disconfort respirator fiind sfătuite să solicite asistență medicală la 112.

Potrivit ANMAP, concentrațiile de particule în atmosferă au atins, la stația din zona Registrului Comerțului, un nivel de șapte ori mai mare decât nivelul maxim admis.

