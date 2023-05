Cum se simte fotbalistul de la UTA care s-a prăbușit pe teren: ”Da, m-am speriat, eu sunt pățit”

Clubul UTA Arad a anunţat, după ce Rareş Pop s-a prăbuşit pe teren la meciul cu Hermannstadt, că fotbalistul se simte mai bine.

“Rareş Pop se simte mai bine şi vă mulţumeşte pentru tot suportul şi toată susţinerea voastră”, a notat UTA pe Facebook.

“Da, m-am speriat. Are 17 ani şi l-am aruncat prea repede în luptă, ţinând cont de regula care e şi bună şi nu-i bună. Eu sunt păţit, am prins şi pe Vrăbioru atunci şi asta şi am prins şi Ekeng... Trebuie făcute investigaţii. Trebuie să avem grijă de el, trebuie protejat. Trebuie treptat, să se obişnuiască inima, organismul”, a declarat tehnicianul Mircea Rednic după meci.

Jucătorul Rareş Pop, de la UTA Arad, a căzut pe gazon în minutul 71 al meciului de marţi dintre UTA Arad şi FC Hermannstadt, scor 1-0, şi a fost urcat în ambulanţa care a intrat pe teren.

Rareş Pop a fost şutat la poartă în minutul 71 şi, în acţiune, a fost lovit în piept de un jucător advers. Pop a rămas câteva clipe în picioare, părând că răsuflă greu, apoi s-a prăbuşit pe teren. Meciul a fost întrerupt şi medicii au intrat pe teren.

Jucătorii de la UTA Arad au făcut paravan pentru spectatori şi camerele video, iar pe gazon a fost adusă şi ambulanţa.

După câteva minute, Rareş Pop a fost pus pe targă şi urcat în ambulanţă pentru a fi dus la spital. Meciul s-a reluat în minutul 77.