Primul lucru pe care i l-au cumpărat părinții lui Rareș Prisacariu: ”Și-a dorit foarte mult”. Ce vor face cu premiul de 120.000 de euro

Rareş Prisacariu, un băieţel în vârstă de 7 ani, a câştigat finala „Românii au talent”, sezonul 13, de la Pro TV şi marele premiu de 120.000 de euro.

Copilul este din Botoşani şi este pasionat de actorie. Rareș Prisăcariu a împlinit 7 ani pe 22 septembrie. Părinții lui, Marius și Gina Prisăcariu, sunt funcționar public la CJ Botoșani, respectiv educatoare la o grădiniță din localitate.

Într-un interviu pentru Playtech.ro, mama lui Rareș a dezvăluit care sunt planurile de viitor ale familiei

”Nu cred că e momentul să discutăm despre ceea ce vom face cu banii. Pur și simplu, asta vom alege mai târziu. Nu există acum decât un singur răspuns. Vom investi acești bani în fiul nostru, dar asta se va întâmpla pe parcurs. Material, ne vom sprijini copilul, așa cum fac toți ceilalți părinți”, a spus Gina Prisacariu.

”Și-a dorit foarte mult un joc de lego și câteva cărți. Ca atare, în weekend asta am făcut. Am mers și am cumpărat acel joc de lego mult dorit. Nu se pune chestiunea ca Rărășelul nostru, puiul nostru, cum îl alintăm, să nu aibă parte de tot confortul material din partea noastră”, a completat mama lui Rareș.