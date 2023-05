Ce preocupări are la, șapte ani, puștiul care a câștigat 100.000 de euro la "Românii au talent"

Rareş Prisacariu, un băieţel în vârstă de 7 ani, a câştigat finala „Românii au talent”, sezonul 13, de la Pro TV şi marele premiu de 120.000 de euro.

Copilul este din Botoşani şi este pasionat de actorie. Rareș Prisăcariu a împlinit 7 ani pe 22 septembrie. Părinții lui, Marius și Gina Prisăcariu, sunt funcționar public la CJ Botoșani, respectiv educatoare la o grădiniță din localitate.

Rareș a învățat să citească de la 4 ani, îl iubește foarte mult pe Eminescu și este interesat să descifreze tainele Universului. Dincolo de asta are însă pasiunile specifice vârstei lui.

"Îmi place să mă joc cu Lego, dar mai ales cu StarWars și Ninja Go! Îmi place să colorez, să desenez, să-mi petrec timpul frumos cu familia și cu prietenii mei. Și din când în când să mănânc câte o înghețată J! Cât am fost la repetiții, mi-a plăcut foarte mult să mă joc cu avioanele de hârtie, alături de ceilalți participanți. Imediat ce m-am întors de la semifinală, am început să învăț acest moment. Am repetat de vreo 3-4 ori pe zi și iată că munca mea a făcut să-mi iasă un moment bun care m-a ajutat să câștig", a dezvăluit el după concurs, conform unica.ro.

„Despre Rareș se spun multe, că este genial, o minune de copil, dar, fiind copilul meu, nu am putut niciodată să îi atribui aceste calități deosebite. Sunt disciplinată cu el și mereu îi spun că trebuie să muncească pentru a se dezvolta. Este un copil modest, nu vorbește despre el la superlativ, dar este încântat să știe că lumea îl apreciază. Nu a fost niciodată forțat să învețe ceva, să participe undeva obligatoriu sau să fie obosit din cauza unui efort deosebit. Face totul din plăcere, cu o dragoste infinită pentru Eminescu și pentru locurile natale. Rareș a învățat o multitudine de poezii și texte în proză, propuse sau pe care și le alege singur. Amândoi îl susținem și îi oferim echilibrul de care are nevoie pentru a fi un copil fericit”, a spus Gina Prisăcariu pentru QMagazine.

Rareș Prisăcariu a devenit prima dată cunoscut pentru modul în care a recitat din Geniu pustiu a lui Mihai Eminescu, text care i-a fost propus de Silvia Răileanu, profesoara lui de la teatrul micilor actori.

Totodată, el urmează cursurile Școlii Populare de Artă George Enescu din Botoșani.