Drama campionului României la tenis de masă: "Prietenii nu m-au lăsat să cad"

Rareș Șipoș a câștigat în premieră titlul național la tenis de masă, iar la finalul competiției a făcut, cu lacrimi în ochi, turul sălii cu un tricou pe care era imprimat chipul surorii mai mici, pe care a pierdut-o, tragic, anul trecut.

Cei mai buni jucători de tenis de masă din România s-au duelat la naționale, iar meciurile au fost incendiare. În proba de simplu masculin, medalia de aur a fost câștigată în premieră de Rareș Șipoș, 22 de ani, sportiv care a trecut printr-o mare dramă: și-a pierdut sora mai mică într-un accident rutier.

După ultimul punct al finalei, Rareș a făcut un tur de sală în aplauzele spectatorilor având un tricou pe care era imprimat chipul surorii sale.

"Această medalie înseamnă foarte mult. Vreau să dedic acest trofeu surorii mele, Rocsana și părinților mei și sper ca în timp, să putem trece peste această tragedie. Le mulțumesc din suflet și prietenilor mei pentru că au fost alături de mine și nu m-au lăsat să cad” – Rareș Șipoș, campion național individual seniori în proba de simplu masculin.

Hunor Szocs, ocupantul locul 2 în proba de simplu, s-a bucurat pentru reușita mai tânărului său coleg.

"Mă simt bine, a fost un concurs foarte bun, în finală chiar am jucat foarte bine. Rareș a fost mai bun și mă bucur foarte mult pentru el" – Hunor Szocs, medalie de argint la Campionatul Național individual seniori în proba de simplu masculin.

În proba de simplu fete, Bernadette Szocs a făcut legea. Frumoasă sportivă a plecat acasă și de această dată cu 3 medalii de aur, la simplu, dublu mixt și dublu feminin.

„Sunt foarte fericită pentru că mi s-a îndeplinit visul. Mi-am dorit foarte mult să câștig toate probele și sunt mândră de jocul pe care l-am făcut și că psihic am fost foarte puternică” - Bernadette Szocs, campioană națională individual seniori în proba de simplu feminin.

Samara se operează la coloană!

Eliza Samara, proaspătă câștigătoare a Ligii Campionilor cu echipa poloneză KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, a fost nevoită să abandoneze în semifinale din cauza unei accidentări la spate și nu a mai putut să joace în proba de dublu mixt.

"Am încercat să evit operația, dar, din păcate, nu știu când mă ia spatele. Anul trecut am jucat cu injecții și infiltrații, am încercat orice și pastile foarte puternice și injecții cu vitamine, colagen și cortizon. Mă operez în mai, pentru ca în august să fiu în formă la Europenele de la Munchen" – Eliza Samara, medalie de bronz la Campionatul Național individual seniori în proba de simplu feminin.

Ovidiu Ionescu, cel mai titrat jucător de tenis de masă din România, a plecat acasă cu medalia de bronz la simplu și cea de aur la dublu masculin.

"Acest loc 3 îl privesc ca pe un lucru foarte bun pentru că este o medalie în palmaresul meu, mi-aș fi dorit din nou să îmi apăr titlul dar sportul m-a învățat atât de multe lucruri și plec acasă cu zâmbetul pe buze. Întotdeauna este o plăcere să joc în România, în fața propriilor suporteri, a familiei și a prietenilor mei. Nu am mai fost de 5 luni acasă și a fost un prilej foarte bun pentru mine de a mă reîntâlni cu cei dragi” – Ovidiu Ionescu, medalie de bronz la Campionatul Național individual seniori în proba de simplu masculin.

Două săptămâni pline de tenis de masă

Timp de două săptămâni, în Sala Polivalentă din București s-a desfășurat un adevărat maraton de tenis de masă! Patru concursuri naționale consecutive: Superliga feminină, Campionatul Național Juniori pe echipe, Campionatul Național Juniori și Campionatul Național ROMSTAL, seniori individual, au adus la start cei mai buni sportivi români, toți dornici să își confirme și să își demonstreze valoarea. Seniorii au jucat în premieră pe o masă show-court inedită cu logo-ul FRTM încorporat.

Clasamentul în probele de simplu feminin, simplu masculin, dublu feminin și dublu mixt de la Campionatul Național ROMSTAL România arată astfel:

Simplu feminin:

1.Bernadette Szocs, CSA Steaua București

2.Adina Diaconu, CSM Slatina

3.Eliza Samara, CSA Steaua București

3.Andreea Dragoman, CSA Steaua București.

Simplu masculin:

1.Rareș Șipoș, SCM Gloria Buzău

2.Hunor Szocs, CSA Steaua București

3.Ovidiu Ionescu, SCM Gloria Buzău

3.Cristian Pletea, CS TT Top Star Constanța.

Dublu feminin:

1.Eliza Samara/Bernadette Szocs, CSA Steaua.

2.Irina Ciobanu/Adina Diaconu, CSM Slatina

3.Daniela Dodean Monteiro, CSM Arad/Tania Plăian, CSM Bistrița

3.Andreea Dragoman/Roxana Istrate, CSA Steaua București.

Dublu masculin:

1.Ovidiu Ionescu, SCM Gloria Buzău/Alin Spelbuș, CS Victoria Câmpulung

2.Alexandu Cazacu, CS Mioveni/Paul Mladin, CS TT Top Star Constanța

3.Cristian Grigore, CS TT Top Star Constanța/Andrei Tomică, CSA Steaua București

3.Hunor Szocs, CSA Steaua București/Cristian Chiriță, CSA Steaua București.

Dublu mixt:

1.Darius Movileanu/Bernadette Szocs, CSA Steaua București

2.Andrei Istrate/Eliza Samara, CSA Steaua București 3.Iulian Chiriță, CS Voința Câmpulung/Bianca Mei-Roșu, LPS NR Constanța

3.Hunor Szocs/Andreea Dragoman, CSA Steaua București.

