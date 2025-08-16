Un râs ținut ca animal de companie a fost scăpat pe străzile din Fălticeni. Jandarmeria face apel la populație să nu intre în panică

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 21:41
Autoritățile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat de un bărbat, care susține că a cumpărat animalul din Polonia și că l-a scăpat din lesă.

Râsul a fost pierdut sâmbătă după-amiază, în municipiul Fălticeni, în zona Ţarna Mare.

„Din verificările efectuate, s-a stabilit că un bărbat din județul Iași, aflat în vizită la rude în Fălticeni, a adus cu el un râs în vârstă de aproximativ un an, pe care îl achiziționase din Polonia. Animalul era ținut în lesă, însă, la un moment dat, a scăpat de sub controlul proprietarului”, informează oficialii Jandarmeriei Suceava.

Bărbatul care a solicitat sprijinul autorităților a declarat că are documente legale de achiziționare și deținere a animalului și că râsul este înregistrat, are CIP de luare în evidență, dar nu și GPS pentru localizare.

Jandarmeria Suceava face apel către populație să nu intre în panică.

„Râsul este un animal sălbatic și, deși nu manifestă în mod normal un comportament agresiv față de oameni, poate deveni imprevizibil”, transmit autoritățile, care recomandă celor care văd râsul să nu se apropie de el, să nu încerce să îl hrănească sau să îl captureze și să sune la 112 dacă văd animalul.

