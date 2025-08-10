Semnul tăcut al incertitudinii economice. Cum interpretăm „cultura răsfățului”

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 10 August 2025, ora 07:15
Semnul tăcut al incertitudinii economice. Cum interpretăm „cultura răsfățului”
În vremuri economice incerte, fenomenul ”economia răsfățului”, cultura răsfățului prin mici plăceri cotidiene sau experiențe memorabile, cunoaște o expansiune semnificativă. Inspirat din vechiul ”efect al rujului”, observat încă din Marea Depresiune a anilor ’30 și revigorat după atacurile din 11 septembrie 2001, trendul se manifestă prin achiziții accesibile, precum produse cosmetice, parfumuri, lumânări sau obiecte decorative, care aduc o doză rapidă de satisfacție, relatează CNBC.

Analistul John Stevenson, de la Peel Hunt, explică faptul că oamenii renunță la investiții mari din cauza dificultăților financiare, dar își permit obiecte mai mici, cu impact imediat asupra stării de spirit: ”Nu îți permiți o canapea nouă, dar poți lua o pătură sau câteva perne. Nu redecorezi casa, dar schimbi fața de masă.”

Pandemia de Covid-19 și reevaluarea modului în care ne definim fericirea au dus fenomenul la un alt nivel. Consumatorii sunt dispuși să reducă cheltuielile de zi cu zi pentru a participa la evenimente speciale, de la concerte Taylor Swift la reuniunea trupei Oasis, unde biletele pot costa sute sau chiar mii de dolari.

Meredith Smith, director la compania de analiză Kantar, subliniază că ”economia răsfățului” este o versiune amplificată a efectului rujului: ”Nu mai vorbim de plăceri vinovate, ci de momente de bucurie fără vinovăție, în contextul unei incertitudini accentuate. Oamenii își romanticizează chiar și gesturile banale, cum ar fi modul în care beau apă sau își amenajează casa, transformându-le în prilejuri de răsfăț.”

Indicele de încredere al consumatorilor din Marea Britanie a scăzut în iulie 2025 la -19 puncte, iar în SUA, deși s-a înregistrat o ușoară creștere, nivelul rămâne sub cel din anul precedent.

Potrivit Kantar, trăim o perioadă de ”mare incertitudine” ce ar putea dura între cinci și opt ani, ceea ce sugerează că ”economia răsfățului” va continua cel puțin în următorii trei-cinci ani, adaptându-se rapid la particularitățile fiecărei piețe și culturi.

