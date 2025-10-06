Încă un caz de rasism în București. O studentă la Medicină, originară din Camerun, a fost refuzată de o șoferiță de ride-sharing: "Ai invadat România" VIDEO

O studentă la Medicină, originară din Camerun și stabilită în București, reclamă că o șoferiță de ride-sharing a refuzat să o transporte și a insultat-o pe motive rasiale.

Studenta a filmat, parțial, incidentul cu telefonul mobil, apoi a făcut plângere către firma de ride-sharing, informează Digi 24 la data de 6 octombrie 2025.

Incidentul anunțat de studenta din Camerun intervine la câteva săptămâni după agresiunea, produsă tot în București, împotriva curierului originar din Bangladesh.

Fragmentul de dialog, dintre studenta din Camerun și șoferiță, ar fi următorul:

- De ce? - Pentru că nu vreau să vă iau. - Da? ok.

- Puteți să anulați cursa, vă rog?

- Nu pot decât după 5 minute să anulez.

- Și ce pot să fac acum? Nu vreți să anulați și eu nu pot să plec?

- Aștept 5 minute și vă anulez eu.

- Eu trebuie să aștept 5 minute?

- Sau îmi anulați! Anulați-l.

- Nu pot să anulez. Dacă eu anulez, eu trebuie să plătesc, nu știți asta?

- Du-te ...... Ai invadat România! Ăi și ce m.... cauți tu în România? N.... ....u!

- Unde e educația ta?

"A început să fie violentă, să spună că eu sunt neagră, ce caut aici, că eu nu pot să vorbesc și limba română. Eu nu sunt din România, nu e așa fluent. Eu am fost afară din mașină, nu am intrat, nu am fost violentă, nu am făcut nicio mișcare brutală sau ceva de genul. Doar cu telefonul, și am spus: Cum? Explicați! Și tot așa... Prietenul meu a anulat cursa și după am făcut o altă comandă", a relatat studenta originară din Camerun.

