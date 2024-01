Rasism în Serie A: momentul în care portarul lui AC Milan nu mai suportă și iese de pe teren VIDEO

chipa italiană AC Milan a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Udinese, într-un meci întrerupt în prima repriză pentru scandări rasiste la adresa portarului francez al lui Milan, Mike Maignan.

Oaspeţii au deschis scorul la Udine, prin Loftus Cheek, în minutul 31. După numai două minute, portarul francez al lui Milan, Mike Maignan, a decis să iasă de pe teren din cauza scandărilor rasiste strigate la adresa sa de către fanii lui Udinese. Maignan îl anunţase pe arbitrul Fabio Maresca despre intenţiile sale, cu câteva minute mai devreme, dar golul oaspeţilor a intesificat furia suporterilor gazdă.

Meciul a fost reluat după cinci minute şi Samardzic a adus egalarea pentru Udinese, în minutul 42. Intrat la pauză, Thauvin a înscris al doilea al gazdelor, în minutul 62, dar elevii lui Stefano Pioli au egalat în minutul 83, când Giroud a şutat, balonul a fost respins în transversală, iar Luka Jovic l-a trimis în plasă, cu capul. Milanezii nu s-au oprit şi Giroud a pasat pentru al treilea gol al oaspeţilor, reuşit de Okafor, în minutul 90+3.

A fost 3-2 pentru Milan, care este pe locul al treilea în Serie A, cu 45 de puncte. Udinese este pe locul 16, cu 18 puncte.

"Au imitat sunetele de maimuță de mai multe ori. Nu putem să jucăm așa", a spus portarul lui Milan după meci.

Mike Maignan is racially abused by Udinese fans and his AC Milan team walk off the pitch with him. ❤️ pic.twitter.com/Q1ilzQAhUK