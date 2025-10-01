Cazul tânărului cu „sânge pur” care nu poate respira același aer cu „subumanii”: „Este efectul unor declarații imbecile și extremiste venite din partea unui politician”

La finalul lunii august, un bărbat din București a agresat un livrator din Bangladesh și a filmat întregul incident, iar ulterior și-a justificat gestul cu faptul că nu poate să respire același aer cu „subumanii ăștia” pentru că el a avut mereu „sânge pur”. Informația apare în decizia Tribunalului București din luna septembrie, prin care i s-a menținut arestarea preventivă. Acest caz nu este izolat, ci face parte dintr-un val tot mai furtunos de agresiuni și intoleranță socială care zguduie nu doar România.

Situația nu reprezintă doar un atac individual, ci este un simptom al unei probleme mai adânci: incapacitatea unor segmente ale societății de a accepta diferența, asociată cu lipsa unor mecanisme reale care să prevină escaladarea violenței. În lipsa unor măsuri, conflictele și tensiunile riscă să devină tot mai frecvente, iar societatea să fie martoră la o spirală de ură și segregare culturală, fără ca autoritățile să intervină eficient.

Analistul politic George Rîpă, consultant și CEO la Right Politics, a spus, într-un comentariu pentru Ziare.com, că astfel de incidente sunt efectul direct al discursurilor politice extremiste.

În opinia sa, conviețuirea pașnică nu poate fi impusă prin legi sau programe artificiale, ci doar prin respect, bună-creștere și inteligență, așa cum arată exemplul natural de conviețuire din mai multe zone ale țării unde de secole coexistă zeci de etnii și religii diferite.

„Declarațiile celui care a lovit acel muncitor străin denotă mai degrabă o minte firavă”

România se confruntă, în ultimii ani, cu un aflux crescut de muncitori străini, în special din Asia, pentru a acoperi deficitul de forță de muncă din construcții, HoReCa și alte domenii. În paralel, discursurile xenofobe și naționaliste au fost alimentate de unele formațiuni politice, între care AUR s-a remarcat prin declarații criticate ca fiind discriminatorii. George Rîpă opinează că episodul analizat este rezultatul direct al radicalizării generate de discursuri populiste și extremiste.

„Atacul tânărului este efectul unor declarații absolut imbecile și extremiste venite din partea unui politician de la AUR. De altfel, chiar și declarațiile celui care a lovit acel muncitor străin denotă mai degrabă o minte firavă. Pe de altă parte, nu este treaba statului să investească în inginerii sociale de tipul hai să cunoaștem cultura fiecărei naționalități care vine la noi. România are un exemplu natural de conviețuire pașnică, în Dobrogea, acolo unde coexistă de secole zeci de etnii și diferite religii”, a expus George Rîpă într-un dialog cu Ziare.com.

„Nu poți da o lege, nu poți legaliza conviețuirea pașnică”

Potrivit lui George Rîpă, soluția nu stă în crearea unor structuri birocratice sau a unor programe artificiale de tip „inginerii sociale”, menite să promoveze multiculturalismul, ci în aplicarea unor reguli de bun simț, deja validate de istorie. Analistul consideră că în loc de agenții inutile sau ONG-uri fără relevanță, cheia pentru evitarea escaladării urii și a violenței interetnice este educația primită în familie și în comunitate.

„Nu poți da o lege, nu poți legaliza conviețuirea pașnică. La aceasta se poate ajunge doar în mod natural, prin respect, bună-creștere și inteligență. Adică doar acționând așa cum ne spuneau bunicii să o facem, atunci când ieșim în lume. Nimic complicat, nu e nevoie de vreo agenție care să taie fonduri la câini sau de nu știu ce ONG-uri specializate în nimic”, a spus George Rîpă pentru Ziare.com.

