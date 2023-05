”Trebuie să plecați de acolo”. Răspunsul ferm primit de un propagandist rus la o întrebare capcană adresată unui lider american VIDEO

În timpul unei vizite în Israel, politicianul republicanul Kevin McCarthy a susținut un briefing, luni, 1 Mai, în care a răspuns întrebărilor legate nu doar de Statele Unite și Israel, ci și de Ucraina.

Un propagandist rus de la RIA Novosti i-a adresat vorbitorului o întrebare în speranța de a obține un răspuns pe placul său, care ar putea fi apoi difuzat la televiziunea rusă.

El a amintit declarațiile lui McCarthy că Statele Unite nu ar trebui să emită un „cec nelimitat” Kievului. Propagandistul era, de asemenea, sigur că republicanii americani nu doresc să ofere asistență militară Kievului.

Liderul republican din Camera Reprezentanților a răspuns tranșant propagandistului.

"Votez pentru ajutorul acordat Ucrainei! Sustin să ajutăm Ucraina! Nu susțin ceea ce face țara ta Ucrainei. Și nici nu sprijin faptul că ucizi copii. Și susțin ferm că trebuie să plecați de acolo. Acest lucru este greșit și ne vom continua sprijinul pentru că toată lumea crede așa!" a spus McCarthy.

Speaker of the U.S. House of Representatives Kevin McCarthy harshly responded to a journalist from the Kremlin propaganda dump RIA.

The journalist said he knew McCarthy did not support "unlimited and uncontrolled supplies of weaponry and aid to Ukraine," and asked if U.S. policy… pic.twitter.com/uBlecil2v1