România, din nou pe primul loc la rata inflației din Uniunea Europeană în iulie. Maximul așteptat în luna septembrie

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 20 August 2025, ora 16:06
România, din nou pe primul loc la rata inflației din Uniunea Europeană în iulie 2025 FOTO Canva Pro

România a rămas pe primul loc în Uniunea Europeană la rata inflației în luna iulie, arată cele mai noi date publicate de Oficiul de statistică al UE (Eurostat) miercuri, 20 august. În timp ce inflația rămâne stabilă în zona euro, a crescut la nivelul uniunii în 13 state membre.

Inflația a ajuns la 6,6% în România în luna iulie, arată datele Eurostat, țara noastră fiind urmată în clasament de Estonia cu 5,6% și de Slovacia cu o rată a inflației de 4,6%.

Rata anuală a inflației la nivelul UE a crescut de la 2,3% la 2,4%, iar cea din zona euro a rămas stabilă la 2%, se arată în datele publicate de Eurostat.

Cea mai mică inflație în UE a fost înregistrată în Cipru (0,1%), Franța (0,9%) și Irlanda (1,6%). Rata inflației a rămas stabilă în 6 țări și a scăzut în 8.

Datele INS arată rata inflației din România la nivelul de 7,84% în iulie, o creștere importantă de la 5,7% în iunie.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, se așteaptă ca cel mai ridicat nivel al inflației din acest an să fie înregistrat în luna septembrie, până la 9,7%.

El consideră însă că „în timp, resorbirea presiunilor inflaționiste va fi puternică” și că România poate evita riscul de recesiune în funcție de continuarea programului fiscal.

