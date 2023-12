Inflația a scăzut sub 7% în noiembrie. Alimentele care s-au ieftinit cel mai mult în ultimul an, conform statisticii oficiale

Rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna noiembrie la 6,72%, de la 8,07% în octombrie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 6,84%, cele nealimentare cu 5,08%, iar serviciile cu 11,18%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri, 13 decembrie.

”Indicele preţurilor de consum în luna noiembrie 2023 comparativ cu luna octombrie 2023 a fost 99,99%. Rata inflaţiei de la începutul anului (noiembrie 2023 comparativ cu decembrie 2022) a fost 6,3%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2022 a fost 6,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2022 - noiembrie 2023) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2021 - noiembrie 2022) a fost 11,2%”, precizează INS.

Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2022 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2022 - noiembrie 2023) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2021 - noiembrie 2022) determinată pe baza IAPC a fost 10,3%.

În ce privește alimentele și băuturile, în ultimul an, cel mai mult s-a scumpit berea - 16,17%, brânza de oaie - 11,37%, carnea de porc - 12,49%, peștele - 16%, cartofii - 9,52% și produsele de franzelărie cu 9%. Cele mai mari reduceri de preț de la an la an se înregistrează în cazul uleiului, cu aproape 28% mai puțin în noiembrie 2023 față de noiembrie 2022, făina – aproape 25%, mălaiul aproape 19%, laptele - ieftinire cu 3,5%, zahărul s-a ieftinit cu 4,4% și medicamentele cu aproape 3%, potrivit Adevărul.

Bilete de avion s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, ajungând să fie în noiembrie 2023 cu 29,56% mai scumpe decât în luna noiembrie 2022.

A doua cea mai mare scumpire din ultimul an este cea a tarifelor pentru apă și canalizare + 20,45%, urmată de serviciile poștale cu o scumpire cu 16,17%, îngrijiriile medicale cu o creștere de 15,86%, cărți ziare reviste cu 13,43%, detergenți – 23,58%.

Banca Naţională a României (BNR) a menţinut la 7,5% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a majorat-o la 4,8% pe cea pentru sfârşitul lui 2024, potrivit datelor prezentate în noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. BNR estima în august 2023 o inflaţie de 7,5% pentru finalul anului 2023 şi 4,4% pentru sfârşitul lui 2024. De asemenea, BNR anticipează că rata anuală a inflaţiei va urca la 7,7% la finalul primului trimestru din 2024, urmând să coboare la 6,8% la sfârşitul trimestrul II al anului viitor, conform Raportului trimestrial asupra inflaţiei, ediţia din noiembrie 2023.

