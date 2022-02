Prețul gazelor naturale în ianuarie 2022 a fost în România cu peste 60% mai mare decât în ianuarie 2021, ca urmare a unor cauze atât interne – liberalizarea pieței, cât și externe – contextul geo-politic.

Prin urmare, preţurile de consum în luna ianuarie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 au crescut cu 1,5%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, iar rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2022, comparativ cu luna ianuarie 2021, este 8,35%.

Gazele naturale și combustibilii, la baza scumpirilor

Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2022 – februarie 2021) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2021 – februarie 2020) este 5,5%, potrivit sursei citate.

Rata anuală a inflației era în decembrie 2021, potrivit datelor oficiale, de 8,19%.

Avansul ratei anuale a inflației a fost determinat de scumpirea mărfurilor nealimentare, în ianuarie 2022 față de ianuarie 2021, cu 10,18%, a celor alimentare cu 7,24% și a serviciilor cu 5,66%.

În comparație cu decembrie 2021, prețurile au continuat să crească după cum urmează: mărfurile nealimentare: plus 1,73%, serviciile: plus 1,37% respectiv mărfurile alimentare: plus 1,15%.

Se poate observa aportul determinant în scumpirea prețurilor adus de mărfurile nealimentare, pe fondul exploziei prețurilor din energie.

Astfel, în intervalul ianuarie 2021 - ianuarie 2022, preţurile la gaze naturale au urcat cu 60,99%. Prețurile la energie termică s-au majorat în aceeași perioadă cu 21,58%, în timp ce prețurile la energie electrică au scăzut cu 2,16%, potrivit INS.

Pe total energie electrică, gaze şi încălzire centrală, avansul anual al prețurilor a fost de 19,87%.

În cazul combustibililor, scumpirea a fost de 24,45%, în aceeași perioadă.

Majorări de prețuri la alimente

În privința mărfurilor alimentare, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate în ianuarie 2022, raportat la ianuarie 2021, la ulei comestibil (plus 25,76%), cartofi (plus 25,67%), ulei, slănină, grăsimi (plus 23,87%) şi mălai (plus 17,02%).

Trebuie amintit faptul că Banca Națională a României - BNR prognozează pentru 2022 o rată anuală a inflației maximă de 11,2%, calculată pe baza Indicelui Prețurilor de Consum – IPC, care se va manifesta în trimestrul II al anului, după expirarea perioadei în care legislația în acest moment în vigoare prevede măsuri de compensare și plafonare a prețurilor din zona energiei.

Ulterior, pentru trimestrul III banca centrală estimează o ușoară scădere, până la 10,2%, pentru ca inflația anuală să ajungă la finele anului în curs la 9,6%.

Valori record în ultimii ani pentru inflație

BNR admite însă că inflația din 2021 a crescut mult peste estimările inițiale, prin urmare prognozele pentru 2022 sunt supuse posibilelor influențe care pot apărea pe parcursul anului.

Banca Națională arată că, dincolo de liberalizarea pieței interne de energie, despre care apreciază că nu a fost îndeajuns de bine pregătită, o influență decisivă asupra creșterilor de prețuri în România o au factorii externi.

În România, inflația anuală a depășit deja maximul ultimilor 10 ani și situația se va agrava, în condițiile în care economia autohtonă nu s-a mai confruntat cu o inflaţie de două cifre din 2004, când a coborât la 9% de la peste 10%, așa cum a declarat recent Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR.

”Cauzele interne sunt secundare(...). Nu ne putem extrage din contextul global. Trebuie să ţinem seama de ce se întâmplă în lumea noastră, mai ales că inflaţia vine de afară.”, a subliniat reprezentantul băncii centrale.