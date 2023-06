Rata șomajului în creștere în luna aprilie 2023 – TradeVille

Rata Șomajului In Creștere In Luna Aprilie 2023

In luna aprilie 2023, rata șomajului a fost de 5.6%, in creștere cu 0.1 puncte procentuale fata de cea înregistrată in luna martie 2023, de 5.5%. Numărul estimat al șomerilor, cu vârsta cuprinsa intre 15 si 74 de ani, pentru luna aprilie, a fost de 461,100 de persoane. Rata șomajului la bărbați a fost cu 1.1 puncte procentuale mai mare decât la femei, procentele fiind de 6.1%, respectiv 5%. (Sursa: INS)

Numărul Autorizațiilor De Construire Au Scăzut In Luna Aprilie

In luna aprilie 2023, s-au eliberat 2,677 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, in scadere cu 20% fata de luna martie 2023 si cu 32.3% fata de luna aprilie 2022. Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 70.2% sunt pentru zona rurala. Pentru clădirile nerezidențiale, s-au eliberat 467 autorizații de construire, in suprafața totala de 342,631 mp (+25.5% fata de luna martie 2023). De la începutul anului pana acum, numărul de autorizații de construire s-a ridicat la 10,673 pentru clădiri rezidențiale, in scădere cu 26.1% fata de perioada similara a anului trecut. (Sursa: INS)

Recuperarea Economica A Chinei Este Sub Așteptări

Activitatea fabricilor din China a scăzut mai repede decât se așteptau analistii in luna mai, din cauza cererii in scădere, ceea ce a sporit presiunea pentru a susține o redresare economica inegala. Indicele oficial al managerilor de achiziții din industria prelucrătoare (PMI) a scăzut la minimul ultimelor cinci luni, la 48.8, a anunțat miercuri Biroul National de Statistica (NBS), in scădere de la 49.2 in aprilie si sub pragul de 50 de puncte care separa expansiunea de contracție. De asemenea, PMI a fost sub valoarea estimata de 49.4. Activitatea din sectorul serviciilor s-a extins in luna mai in cel mai lent ritm din ultimele patru luni, indicele oficial PMI non-producție scăzând la 54.5 de la 56.4. Analiștii își revizuiesc acum in scădere așteptările privind economia, cei de la Nomura si Barclays reducând ambele previziuni de creștere a PIB-ului Chinei pentru 2023. (Sursa: Reuters)

Ads

Inflația In Zona Euro Își Continua Trendul Descendent

Inflația din zona Euro a scăzut mai mult decât așteptările economistilor, dar acest lucru este puțin probabil sa împiedice Banca Centrala Europeana sa majoreze in continuare dobânda de referință. In luna mai, preturile de consum, excluzând elemente precum combustibilul si alimentele, au avansat cu 5.3% fata de anul precedent, in scădere fata de nivelul de 5.6% înregistrat in luna precedenta. Indicele principal de inflație a atins cel mai scăzut nivel din ultimul an, ajungând la 6.1%, in principal datorita costurilor mai mici cu energia. (Sursa: Bloomberg)

ALRO S.A. Preț curent 1.635 RON (1.55% ) MCap 1.16B P/E 2.942

Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa a anunțat semnarea unui memorandum de înțelegere cu Azeraluminium, un producător important din Azerbaijan si regiunea Asiei de Vest. Scopul semnării acestui memorandum de înțelegere consta in promovarea unei relații potențial avantajoase reciproc, concentrata pe furnizarea de materii prime, vânzarea produselor din aluminiu si producția de energie. In același timp, se explorează posibilitatea ca Grupul ALRO sa furnizeze anozi si alumina către Azeraluminium pe o perioada de doi pana la cinci ani. Memorandumul de înțelegere cuprinde si crearea in Romania a unei entități, ce va avea ca scop comercializarea benzilor turnate din aluminiu, produse de Azeraluminium. In plus, cooperarea ar putea include un parteneriat pentru dezvoltarea unei centrale electrice pe gaz, cu sediul, tot in Romania. (Sursa: BVB)

Ads

Fondul Proprietatea Preț curent 2.030 RON ( -0.25% ) MCap 12.6B P/E 6.534

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrica din Romania, vizează atragerea fondurilor de pensii cu active de peste 22 mld. USD, in încercarea de a realiza una dintre cele mai mari listări de pana acum a unei companii europene din domeniul energiei regenerabile. Compania se bucura de un interes inițial puternic din partea fondurilor locale de pensii pentru oferta publica inițială programata pentru vara acestui an, care ar putea strânge cel putin 2 mld. EUR (2.1 mld. USD). Hidroelectrica se gândește sa ofere un randament al dividendelor in intervalul 10-12% pentru a atrage cumpărătorii. Vânzarea de actiuni ar putea atrage o cerere de cel puțin 1 mld. EUR din partea investitorilor de pensii naționale, conform estimarilor lui Mihai Bratfalean, manager de portofoliu de acțiuni la divizia de pensii din Romania a Aegon. (Surse: ZF;Bloomberg)

Simtel Team Preț curent 32.6 RON (0.00% ) MCap 256M P/E 17.5

Ads

Simtel, liderul național in domeniul energiei regenerabile, a anunțat numirea lui Mihai Tudor in funcția de director general. Domnul Tudor este un executiv cu 20 de ani de experiență in management, motivarea si creșterea echipelor, planificarea resurselor si dezvoltarea planurilor de cariera. Înainte de a se alătura companiei Simtel, aceasta a avut diferite roluri la Orange Romania, ultimul fiind de Strategy, Business Development & Program Management Direct. (Sursa: BVB)

Volkswagen Ag Preț curent 143.10 EUR (1.92% ) MCap 65B

Directorul de operațiuni al Volkswagen a reiterat poziția companiei privind strategia de preturi din China. Producătorul german nu va participa in războiul reducerilor de pret început de mai multe companii. Volkswagen se afla sub o presiune tot mai mare pe cea mai importanta piața a sa din partea producătorilor chinezi in plina ascensiune, care au mai mult succes cu mașinile electrice decat rivalii lor occidentali. (Sursa: Reuters)

Berkshire Hathaway Inc Preț curent 321.30 USD (0.07% ) MCap 706B

Ads

Berkshire Hathaway a mai achiziționat 4.66 mil. de acțiuni ale companiei de energie, Occidental Petroleum, potrivit unui document de reglementare. Astfel, fondul a raportat ca in perioada 25 – 30 mai a cheltuit peste 273 mil. USD pentru acțiunile achiziționate, iar participatia companiei lui Warren Buffett in OXY a ajuns la cca. 222 mil. de acțiuni, cu o valoare cumulata de aproximativ 13 mld. USD. De asemenea, fondul mai deține si 10 mld. USD in acțiuni preferentiale ale Occidental Petroleum si opțiuni pentru a cumpara alte 5 mld. USD de acțiuni la 59.62 USD fiecare. In cadrul reuniunii anuale a acționarilor Berkshire Hathaway, Warren Buffett a declarat ca nu are nici un interes in a achiziționa un pachet majoritar in companie. (Sursa: SeekingAlpha)

Total Energies Se Preț curent 53.85 EUR (1.45% ) MCap 141B

TotalEnergies si Tree Energy Solutions au declarat ca vor începe cercetarile in SUA pentru dezvoltarea unei noi unități de productie pe scara larga a gazului natural sintetic, un combustibil care se obtine pe baza hidrogenului si gazului CO2, produse din resurse regenerabile. Proiectul este prevăzut sa atinga un nivel de producție de 100k – 200k mc de gaze sintetice pe an si va fi operat in totalitate de TotalEnergies. Decizia finala de investiții va fi luata in 2024. (Sursa: Seekingalpha)

Ads

Salesforce Inc Preț curent 212.07 USD ( -5.41% ) MCap 212B P/E 1,020.68

Salesforce a înregistrat venituri de 8.25 mld. USD, in creștere cu 11% fata de anul trecut pentru ultimul trimestru. Compania a depășit consensul Wall Street de 8.14 mld. USD, dar reacția pietei a fost negativa din cauza faptului ca Salesforce nu si-a majorat prognoza pentru veniturile anuale. După publicarea rezultatelor de miercuri seara, prețul actiunii a inregistrat o scădere de peste 6.6% in ședința de after hours. In cadrul conferinței cu analistii, CEO-ul companiei a ținut sa sublinieze faptul ca Salesforce va continua sa își imbunatateasca marjele si oferta pentru software bazat pe inteligenta artificiala. (Sursa: Barrons)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afisate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuatiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brasov: (citeste).