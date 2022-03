Vin vremuri grele pentru românii cu credite. Vor plăti rate mult mai mari de la 1 aprilie

Românii cu credite luate după 2019 vor simți, de acum încolo, ce înseamnă creșterea dobânzilor.

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 1,86% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%, conform datelor anunţate de Banca Naţională a României (BNR).

Creșterea puternică a indicelui IRCC, de la 1,17% la 1,86% pe an, înseamnă că vor plăti rate mult mai mari, de la 1 aprilie, a declarat pentru Ziare.com analistul economic Adrian Negrescu.

”Concret, la un credit de 60.000 euro/30 de ani, dacă la un IRCC de 1,17% plăteau în jur de 1.600 de lei rata, odată cu creșterea IRCC vor plăti aproape 1.800 de lei, în unele cazuri chiar mai mult, în funcție de marja băncii de la care s-au împrumutat”, a spus Negrescu, pentru Ziare.com.

Românii cu credite pe IRCC se alătură, astfel, celor care au credite mai vechi, pe ROBOR, indice care în aceste zile se apropie de 5%.

”Din păcate, trendul de scumpire a creditelor va continua. Ne așteptăm ca Banca Națională să dea un nou semnal în acest sens, pe 5 aprilie, când ar putea majora dobânda cheie de la 2,5 la 3% sau poate chiar mai mult în condițiile în care în Ungaria dobânda de politică monetară a ajuns la 4,4% iar în Polonia la 3,5%”, a adăugat analistul.

Ce pot face românii cu credite pentru a se proteja în fața creșterii ratelor? O soluție de avarie, îi putem spune, este că meargă la bancă și să își refinanțeze împrumuturile la o dobândă fixă, cu o rată fixă pentru următoarele 6-12 luni, termen în care să se sperăm că va trece iureșul scumpirilor.

”E bine să se uite și la ofertele altor bănci, care vin în această perioadă cu soluții de refinanțare destul de interesante. Iar dacă banca refuză să refinanțeze creditul, se pot adresa CSALB, instituție a statului care îi poate ajuta să negocieze condiții mai bune de plată. În esență, soluția în astfel de vremuri este să cauți să îți reduci rata la credit și să îți îngheți dobânda la un anumit nivel pentru că, atât pe IRCC cât și pe ROBOR, dobânzile vor continua să crească. E o expresie la români – deschide ochii, ca să nu deschizi punga. În astfel de vremuri, românii cu credite trebuie să deschidă bine de tot ochii, pentru că altfel vor plăti pe măsură nota de plată a inflației galopante prin care trecem”, a precizat Adrian Negrescu.

Conform OUG 19/2019, "pentru creditele acordate în moneda naţională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobânda variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naţionale a României(...) Indicele de referinţă se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor".

Banca Naţională a României a publicat prima dată, pe 2 mai 2019, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), reglementat prin art.II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2019, acesta fiind de 2,36% pe an. Indicele a fost calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2018.

Potrivit datelor publicate de BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat joi la 4,60% pe an, de la 4,59% pe an cât a fost miercuri. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la 4,68%, iar ROBOR la 12 luni a rămas la 4,73% pe an.

