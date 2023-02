”Roata”, jocul de împrumut și cămătărie de pe Facebook. Cum a plătit o femeie dobânzi uriașe pentru împrumuturi de 70.000 de lei

O rețea de împrumuturi după celebrul model ”roata”, pusă la cale pe Facebook, și care derula sume de ordinul zecilor de mii de lei, s-a transformat într-o afacere de camătă.

O femeie din Hunedoara, membră a rețelei, a fost condamnată la închisoare cu suspendare după ce a acordat unei alte femei mai multe împrumuturi cu dobândă de 25% pe o lună.

Louisa M. este acuzată că a acordat victimei sale un număr 23 de împrumuturi a diferite sume de bani, în cuantum total de 84.500 lei și a solicitat pentru fiecare împrumut o dobândă lunară în procent de 25% din valoarea acestuia până la data restituirii debitului principal.

Victima a cunoscut-o pe femeia care acorda împrumuturi prin intermediul rețelei de socializare Facebook, unde se practica depunerea unor sume de bani de către mai multe persoane pe parcursul mai multor luni, lunar luând banii o singură persoană, persoana vătămată fiind angrenată în această rețea de împrumuturi. Este cunoscută sub denumirea de ”roata” sau ”roata țigănească” și este practicată în România încă de pe vremea comunismului.

Din cauza unor probleme financiare, în luna iulie 2021, femeia din Alba a fost nevoită să se retragă din ”roată”. Aceasta ar fi trebuit să primească suma de 31.320 lei și să dea suma de 35.780 lei, la retragerea din roată fiind nevoită să mai achite suma de 4.460 lei.

Amenințări din partea cămătăresei

Victima a declarat că a împrumutat suma totală de 69.000 lei, din care aceasta a restituit 57.262 lei. Louisa M. a susținut însă că are de primit 70.000 lei, iar despre suma de 57.262 lei a precizat că reprezintă doar dobânda pentru împrumutul în cuantum de 69.000 lei. Pentru că femeia care a luat împrumuturile a refuzat să restituie întreaga sumă a primit amenințări. Ulterior a mers la poliție și a depus plângere.

”Înainte de fiecare împrumut, aceasta mi-a cerut să întocmesc o declarație pe proprie răspundere că sunt de acord cu suma împrumutată și cu dobânda aferentă acesteia, declarație pe care o transmiteam acesteia prin intermediul Fan Curier. Am procedat de această manieră până în luna iulie 2021 (cu mențiunea că dobânda am achitat-o lunar, chiar dacă nu achitam contravaloarea împrumutului în fiecare lună), când efectiv am ajuns de nu îmi mai permiteam să achit nici roțile la care participam și nici împrumuturile pe care le luam de la (..) cu dobânzile aferente acestora. Când încasam sume de bani din roți, acestea le utilizam pentru a-i achita dobânzile aferente împrumuturilor luate”, a declarat femeia la poliție.

În urma percheziției derulate la locuința cămătăresei, polițiștii au descoperit un număr de 35 de declarații de împrumut a unor diverse sume de bani, scrise olograf. Cămătăreasa a recunoscut acuzațiile și a fost de acord să încheie un acord de recunoaștere a vinovăției pentru o pedeapsă de 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de 3 ani.

Pe durata termenului de supraveghere, Louisa M. va urma un curs de calificare profesională și va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Petroşani sau Primăriei Lupeni. Acordul a fost validat de Judecătoria Alba Iulia în 3 februarie 2023.