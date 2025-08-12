Creștere importantă pentru ratele ipotecare plătite de români, de la 1 octombrie. Cum poți evita majorarea

Dobânzile la creditele ipotecare cu rate variabile vor crește din nou de la 1 octombrie, odată cu majorarea indicelui IRCC de la 5,55% la 6,06%. Acesta se calculează trimestrial ca medie a ratelor zilnice de dobândă, ponderate cu volumul tranzacțiilor, aplicarea acestuia fiind decalată cu 2 trimestre.

Rata la un credit ipotecar de 250.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani, cu dobândă variabilă (IRCC+3,50%) va crește cu 92 de lei, de la 2.021 lei pentru perioada iulie - septembrie, la 2.113 lei pentru perioada octombrie - decembrie 2025, anunță Adevărul.ro.

Chiar dacă de la 1 octombrie 2025, ratele la creditele dependente de IRCC se vor majora, specialiștii Finzoom recomandă o serie de soluții la care poți apela pentru a atenua sau pentru a evita impactul creșterii indicelui IRCC:

-Negociezi cu banca proprie o dobândă mai bună

Urmărește ofertele de la propria bancă și, dacă are credite cu costuri mai bune decât ce ai contractat tu în trecut, cere o simulare cu condițiile de la noile credite/promoții. De cele mai multe ori, băncile vin cu oferte de retenție foarte avantajoase (pentru a nu pleca la o altă bancă).

-Refinanțezi creditul

Refinanțarea te poate ajuta să obții un credit nou, cu costuri mai bune, la o altă bancă, prin care să îl achiți pe cel pe care îl ai deja. Nu mai este nevoie de avans, dar nici nu poți lua bani în plus refinanțând un credit ipotecar.

Un credit cu dobânzi mai avantajoase se traduce prin rate mai mici. Sau poți face refinanțare cu reducerea perioadei de creditare și păstrarea ratei. În prezent, în piață, băncile au în ofertă credite cu dobândă fixă pe perioade de 1, 3, 5 sau 10 ani, iar dobânzile pornesc de la 4,79%.

-Apelezi la CSALB

În cazul în care te confrunți cu scăderea bruscă a salariului (din diverse motive - șomaj, probleme medicale, creșterea cheltuielilor cu copiii) sau cu o creștere nesustenabilă a cheltuielilor și ajungi în imposibilitatea de a-ți plăti obligațiile financiare, poți apela la CSALB (Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar), prin depunerea unei cereri.

Prin intermediul CSALB se pot obține soluții personalizate: reduceri de costuri (dobânzi, comisioane), reducerea soldului, rambursări de comisioane, reconversie valutară etc. Mai multe detalii despre modalitățile prin care poți depune cererea la CSALB găsești în articolul Cum poți rezolva problemele cu rata la credit - gratuit, rapid și cu ajutorul unui specialist independent.

-Faci rambursare anticipată

Rambursarea anticipată reprezintă plata în avans a unei sume de bani, care se scade direct din soldul creditului – adică direct din ceea ce ai împrumutat. Și nu se mai calculează dobânzi și comisioane, de aceea, per total îți scad costurile totale. Cea mai eficientă este rambursarea anticipată cu reducerea perioadei creditului.

