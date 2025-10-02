Românii plătesc rate chiar și de trei ori mai mari decât în țările vecine. De ce creditele la aceeași bancă sunt mai scumpe în țara noastră

Autor: Daniel Groza
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 12:20
326 citiri
Românii plătesc rate chiar și de trei ori mai mari decât în țările vecine. De ce creditele la aceeași bancă sunt mai scumpe în țara noastră
Ratele în România sunt mult mai mari ca în alte țări FOTO Pexels

Românii plătesc unele dintre cele mai mari dobânzi la credite din Europa, chiar și de trei ori mai mult decât vecinii lor. Pentru același tip de împrumut, ratele lunare pot fi duble sau triple în România față de Bulgaria ori Slovenia, în condițiile în care veniturile din țară rămân semnificativ mai mici decât cele din vest.

Se întâmplă inclusiv dacă vorbim despre același credit, făcut la aceeași bancă, însă la o sucursală din afara țării, potrivit Antena 3 CNN.

La unele bănci, acestea sar de 10%, în timp ce vecinii bulgari plătesc dobânzi de sub 4%. În Slovenia, țară din zona euro, dobânda abia depășește 3%.

Pentru un apartament de 100.000 de euro și un credit de 85.000 de euro, rata lunară în România este de 3.033 lei, la o dobândă de 8,66%.

În Bulgaria, pentru același credit, dobânda este de 3,78%, iar rata lunară este de doar 1.300 lei. În Slovenia, dobânda este de 3,16%, iar rata lunară ajunge la 1.100 lei. În Bosnia, dobânda este de 4,33%, iar rata lunară se ridică la 1.600 lei.

BNR, dobândă de politică monetară mare

Dobânda de politică monetară stabilită de BNR este de trei ori mai mare decât cea fixată de Banca Centrală Europeană, motiv pentru care statele din zona euro au dobânzi mult mai mici. Și la noi, indicele Euribor este mai redus decât ROBOR sau IRCC, însă specialiștii atrag atenția că nu este recomandat să luăm credite în euro dacă nu încasăm veniturile în această monedă.

Ratele mai sunt influențate și de inflația din România, care este de cinci ori mai mare decât media UE sau decât cea din zona euro. Estimările arată că, în perioada următoare, ar putea depăși pragul psihologic de 10%.

Banca Națională a decis anul trecut, în două rânduri, să reducă dobânda cheie: în iulie de la 7% la 6,75% pe an, iar în august la 6,5% pe an. Până atunci, rata dobânzii cheie fusese nemodificată din ianuarie 2023. Pentru acest an, însă, specialiștii nu se așteaptă la o nouă scădere.

Anunț de la BNR: Ne-au scăzut rezervele valutare. Cât aur mai are România
Anunț de la BNR: Ne-au scăzut rezervele valutare. Cât aur mai are România
Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au scăzut la finalul lunii septembrie la 65,015 miliarde euro, față de 65,188 miliarde euro la 31 august 2025. ”La 30 septembrie...
Inițiativă comună a nouă mari bănci europene pentru un instrument de plată digital
Inițiativă comună a nouă mari bănci europene pentru un instrument de plată digital
În timp ce Banca Centrală Europeană se lovește de piedici în lansarea euro digital, o inițiativă a nouă bănci europene își propune să ofere, prin lansarea unei criptomonede stabile, o...
#rate banca, #credite, #Banca, #BNR , #credit
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu s-au ferit de cuvinte, dupa ce au vazut ca fiica lor s-a logodit la 16 ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Cod rosu de ploi in 2 judete: Va ploua cat pentru 2 luni in cateva ore. Bucuresti, sub Cod portocaliu de vant

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atac cibernetic la o companie aeriană: datele pasagerilor, inclusiv pașapoartele și actele de identitate, au fost compromise
  2. Mai bine de jumătate din firmele de IT din România, ținute pe loc de schimbările fiscale. Câte companii au reușit anul acesta să evite concedierile în masă SONDAJ
  3. Românii plătesc rate chiar și de trei ori mai mari decât în țările vecine. De ce creditele la aceeași bancă sunt mai scumpe în țara noastră
  4. România, la coada clasamentelor globale ale stațiilor de încărcare EV. Rețeaua publică, insuficientă și timpi de încărcare foarte mari
  5. Prețul energiei electrice, deși afectează toate procesele economice și sociale, nu este o prioritate pentru convocarea urgentă a CSAT?!
  6. Alfred Nae (Obsentum Privé) la The Real Estate Event: „Tot mai multe case de parfumerie lansează arome unisex”
  7. Grup EM vine la BVB – TradeVille
  8. România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina
  9. Cum arată bugetul după rectificare. Ministrul Finanțelor: ”Îl aducem într-o zonă de realism și responsabilitate”
  10. Fermierii mai pierd o subvenție din partea Ministerului Agriculturii. Ce aduce schimbarea anunțată de Florin Barbu