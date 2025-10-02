Românii plătesc rate chiar și de trei ori mai mari decât în țările vecine. De ce creditele la aceeași bancă sunt mai scumpe în țara noastră

Ratele în România sunt mult mai mari ca în alte țări FOTO Pexels

Românii plătesc unele dintre cele mai mari dobânzi la credite din Europa, chiar și de trei ori mai mult decât vecinii lor. Pentru același tip de împrumut, ratele lunare pot fi duble sau triple în România față de Bulgaria ori Slovenia, în condițiile în care veniturile din țară rămân semnificativ mai mici decât cele din vest.

Se întâmplă inclusiv dacă vorbim despre același credit, făcut la aceeași bancă, însă la o sucursală din afara țării, potrivit Antena 3 CNN.

La unele bănci, acestea sar de 10%, în timp ce vecinii bulgari plătesc dobânzi de sub 4%. În Slovenia, țară din zona euro, dobânda abia depășește 3%.

Pentru un apartament de 100.000 de euro și un credit de 85.000 de euro, rata lunară în România este de 3.033 lei, la o dobândă de 8,66%.

În Bulgaria, pentru același credit, dobânda este de 3,78%, iar rata lunară este de doar 1.300 lei. În Slovenia, dobânda este de 3,16%, iar rata lunară ajunge la 1.100 lei. În Bosnia, dobânda este de 4,33%, iar rata lunară se ridică la 1.600 lei.

BNR, dobândă de politică monetară mare

Dobânda de politică monetară stabilită de BNR este de trei ori mai mare decât cea fixată de Banca Centrală Europeană, motiv pentru care statele din zona euro au dobânzi mult mai mici. Și la noi, indicele Euribor este mai redus decât ROBOR sau IRCC, însă specialiștii atrag atenția că nu este recomandat să luăm credite în euro dacă nu încasăm veniturile în această monedă.

Ratele mai sunt influențate și de inflația din România, care este de cinci ori mai mare decât media UE sau decât cea din zona euro. Estimările arată că, în perioada următoare, ar putea depăși pragul psihologic de 10%.

Banca Națională a decis anul trecut, în două rânduri, să reducă dobânda cheie: în iulie de la 7% la 6,75% pe an, iar în august la 6,5% pe an. Până atunci, rata dobânzii cheie fusese nemodificată din ianuarie 2023. Pentru acest an, însă, specialiștii nu se așteaptă la o nouă scădere.

