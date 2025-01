Avertisment pentru cei care obișnuiesc să cumpere în rate fără dobândă: detaliile care fac o “diferență enormă”: “Vă amanetați veniturile viitoare”

Într-o lume în care dorințele și nevoile noastre evoluează rapid, iar tehnologia ne pune la dispoziție tot mai multe opțiuni de achiziții, cumpărăturile în rate fără dobândă devin o soluție convenabilă și accesibilă pentru mulți. De la gadgeturi de ultimă generație până la electrocasnice, mobilier sau chiar vacanțe, această metodă de plată oferă posibilitatea de a achiziționa acum ceea ce avem nevoie, fără a afecta semnificativ bugetul lunar.

Însă, deși conceptul sună tentant, este important să înțelegem cum funcționează aceste rate, ce beneficii oferă și ce capcane să evităm, astfel încât să facem alegeri financiare responsabile.

"Corect este să alegi ratele fără dobândă și banii să îi investești"

Subiectul este de interes și în mediul online. O postare de pe Facebook pe această temă atrage atenția asupra pericolelor de a împrumuta fără să ai un fond de urgență.

"De ce contează câteva detalii când vorbim despre ratele fără dobândă obținute cu ajutorul cardurilor de credit?

- În primul rând, contează dacă ai banii să cumperi produsul pentru care folosești ratele. Corect este să alegi ratele fără dobândă și banii să îi investești. Adică te folosești de banii băncii și banii tăi lucrează pentru tine. Dacă mai combini și un cashback sau puncte, e de-a dreptul magic!"

"Vă amanetați veniturile viitoare"

"Riscul este când nu ai acei bani și singura soluție sunt ratele. Nu vă judec, dar vreau să fie clar că vă amanetați veniturile viitoare. Problema este că devine un obicei și vă rămân în fiecare lună mai puțini bani, până datorați din ce în ce mai mult și ajungeți să plătiți dobânzi pe cardul de credit. Acele dobânzi sunt peste 25% pe an. Și merge foarte ușor așa până la o situație de criză. Cum un necaz nu vine niciodată singur, e sigur însoțit și de o problemă financiară.

Aș vrea să vă întrebați dacă chiar merită? Nu vă jucați cu produse pe care nu le înțelegeți complet", a avertizat cineva pe grupul Buget de familie.

"Am reușit să renovez o casa așa!"

Totuși, cei care au comentat au menționat că se bucură de avantajele acestei opțiuni.

"Pe mine m-a ajutat foarte mult treaba asta cu “rate fără dobândă “. Așa mi-am achiziționat tot ce înseamnă electrocasnice mici și mari. Într-adevăr, nu am depășit niciodată suma. M-am încadrat mereu în ea. Iar în ziua de salariu pun mereu cât îmi zice în aplicație să pun. Uneori mi se întâmplă să am toată suma intactă pe card și să nu o folosesc luni de zile.

Când vine câte-o neprevăzută, doamne bine-i să ai bănuții ăia acolo…."

"Pentru mine clar a meritat, am reușit să renovez o casă așa!

Într-adevăr cardul a avut și o sumă limită considerabilă și am prins oferte chiar și de 40/60 de rate fără dobândă.

Practic, achitând corect și la termen, singurul extra cost a fost legat de comisionul de administrare anual, de 150 de lei, dar care includea și asigurare medicală în UE pentru toți membrii familiei, fapt ce s-a contorizat tot în bani, nemaifiind nevoie sa cumpărăm asigurări în vacanțe/city break-uri".

"Ne-am făcut proceduri stomatologice costisitoare"

"Eu sunt una din persoanele care apreciază foarte mult cardurile de credit și vă spun că nu am plătit o zi dobândă. Mi se pare cea mai faină invenție bancară. Dar trebuie să știi cum să-l gestionezi și să profiți de el. Într-adevăr așa este cum ai scris. E ok să faci asta dacă tu îți permiți, de fapt, să îți cumperi acele lucruri, dar preferi că banii respectivi să-i investești și să muncească pentru tine și tu să te folosești de banii băncii și să te bucuri de bun. Noi am reușit datorită cardurilor de credit să economisim și să investim bani frumoși.

Adică până în prezent ne-am renovat apartamentele deși aveam sumele necesare pentru acest lucru, dar am zis că de ce să îmi lichidez din investiții când pot să folosesc un card de credit la care să nu plătesc nimic și ce am putut să plătesc cu cardul, totul, dar absolut totul am plătit cu cardul în rate fără dobândă. Doar manopera am plătit-o cash că no...acolo e altă discuție...Ne-am făcut proceduri stomatologice costisitoare (și aici mă refer la sume ce au ajuns la 17.000 lei) cu cardul de credit, am plătit vacanțe cu el, electrocasnice și mobilă etc. Am refinanțat credit de nevoi personale (luat nu din necesitate și pentru că avea o dobândă foarte mică, banii au mers în investiții) cu cardul de credit în 24 de rate fără dobândă. Adică... sincer...dacă ai gestiune poți să jonglezi foarte bine cu banii cu ajutorul cardurilor de credit”.

