Cresc ratele pentru sute de mii de români. Risc ca şi dobânzile fixe să se majoreze și ele. „Pentru a contracara noile măsuri fiscale”

Veste proastă pentru sutele de mii de români care au credite cu dobândă calculată după IRCC. Acestea vor fi mai costisitoare de la 1 octombrie 2025, când acest indice va crește de la 5,55% la peste 6%. Automat, cei care au credite vor avea de plătit rate mai mari.

De exemplu, la un credit de 400.000 de lei pe 30 de ani până la 1 octombrie, cu IRCC și marja băncii (5.55 + 2.20), rata este de 2.865,65 lei. De la 1 octombrie, cu IRCC de 6,06% și marja băncii, rata va ajunge la 3.007,88 lei.

Sunt aproximativ 500 de mii de români care au rate cu IRCC.

Într-un interviu pentru Ziare.com, Claudiu Trandafir, economist și expert financiar, a explicat ce trebuie să știe cei care au credite cu IRCC.

“Dacă au credite cu dobândă fixă, nu vor fi impactați. Totul rămâne neschimbat. Dacă însă au credite cu dobândă variabilă, ratele vor crește, în medie, cu 150–200 de lei. IRCC-ul nu este la fel de volatil ca alți indici, iar modificările se simt în piață cu o întârziere de aproximativ 6 luni. De la 1 octombrie, indicele va fi de 6,06%, iar următoarea schimbare se va produce peste aproximativ jumătate de an. În prezent, nu există semne de fluctuații majore; piața este relativ stabilă și nu credem că vom avea creșteri spectaculoase pe termen scurt”, a declarat Claudiu Trandafir.

Expertul nu exclude ca BNR să schimbe dobânda cheie, ceea ce va afecta din nou dobânzile variabile.

“Mă aștept ca BNR să fie prudentă și, în contextul presiunilor inflaționiste, există chiar posibilitatea creșterii dobânzii de referință. Totuși, cel mai realist scenariu este ca dobânda cheie să rămână la același nivel o perioadă, pentru că există suficientă lichiditate în piață. În schimb, mă aștept la majorări ale dobânzilor fixe, pentru a contracara noile măsuri fiscale și pentru a echilibra riscul asumat de bănci”, a spus Claudiu Trandafir.

Ce soluții există pentru cei care au rate mărite

„O soluție viabilă este refinanțarea, mai ales pentru clienții care încă au credite legate de ROBOR sau dobânzi variabile. Prin refinanțare se poate trece la o dobândă fixă, care oferă predictibilitate pe termen de câțiva ani. Mai mult, unele bănci acoperă parțial sau integral costurile de refinanțare, ceea ce face tranziția mai ușoară. În prezent, aceste oferte există în portofoliul băncilor, însă nu știm cât timp vor fi disponibile. Tocmai de aceea, recomand ca oamenii să profite acum.

Cei care pot accesa un credit până la 1 octombrie ar fi bine să o facă, pentru că în prezent există oferte cu dobânzi fixe începând de la 4,89%. După 1 octombrie, aceste dobânzi vor avea tendințe de creștere. Este important de știut că, deși băncile oferă dobânzi fixe pe 3–5 ani, ele țin cont și de nivelul IRCC la momentul ofertării. Dacă IRCC crește, și condițiile de creditare vor deveni mai restrictive.

Eu cred că cel mai bun moment pentru a lua un credit este atunci când există nevoia reală, în special pentru achiziția unei locuințe. Nu mă aștept la scăderi ale prețurilor imobiliare sau ale dobânzilor în următorii ani. De aceea, recomand ca oamenii să ia decizia în funcție de propria putere de cumpărare, cu un grad maxim de îndatorare de 40% din venituri. Investițiile în imobiliare rămân o opțiune stabilă, chiar dacă randamentele din chirii au scăzut”, a adăugat Claudiu Trandafir.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,56% pe an, de la 6,58% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României.

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,71% pe an, de la 6,72% pe an luni, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,88%, de la 6,89% pe an.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent. La 1 octombrie va depăși 6%.

Dobânda cheie

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis la ultima ședință să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, a anunțat banca centrală printr-un comunicat.

De asemenea, CA al BNR a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

“Deciziile CA al BNR vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Consiliul de administrație reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fo...

