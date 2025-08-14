Fitch decide ratingul României pe 15 august. Următoarele momente cheie din acest an privind viitorul economiei

Autor: Eugen Porojan
Joi, 14 August 2025, ora 10:44
413 citiri
Fitch decide ratingul României pe 15 august. Următoarele momente cheie din acest an privind viitorul economiei
Fitch decide ratingul României pe 15 august FOTO Hepta

Agenția de rating Fitch anunță dacă revizuiește ratingul României vineri, 15 august. Deși majoritatea economiștilor consideră că primele măsuri adoptate de Guvernul Bolojan sunt suficiente pentru a evita retrogradarea la categoria junk, situația nu este complet sigură. În cel mai bun caz, România rămâne la nivelul actual, rating BBB- cu perspectivă negativă, ultima treaptă în care sunt recomandate investițiile.

Dacă ratingul României rămâne neschimbat, efectele pozitive vor fi văzute în luna septembrie, spun specialiștii.

„De remarcat că Standard & Poor's (S&P) a efectuat deja o revizuire extraordinară, confirmând ratingul actual al României. Cu toate acestea, perspectiva negativă ar putea persista din cauza riscurilor legate de implementarea măsurilor fiscale, în special în 2026, când ar putea apărea dificultăți. Presupunând că Fitch confirmă ratingul de investiții, ne așteptăm ca România să revină pe piețele internaționale încă din septembrie”, a declarat Ciprian Dascălu, economistul șef al BCR, pentru economica.net.

În iulie, Fitch a anunțat că „măsura în care pachetul de reforme anunțat îmbunătățește perspectivele de stabilizare a datoriei și începe reconstrucția credibilității fiscale se va reflecta în evaluarea noastră privind impactul macroeconomic și riscurile potențiale de implementare”.

Pachetul de măsuri bugetar-fiscale a fost aprobat la 7 iulie de Guvernul Bolojan. Impactul bugetar al acestuia este estimat la 1,1% din PIB în 2025 și 3,5% în 2026.

După Fitch, următoarele revizuiri de rating ale României în 2025 sunt:

  • 12 septembrie - Moody's
  • 10 octombrie - Standard & Poor's

Apar primele consecințe ale acordului comercial SUA- UE: Încrederea în economia germană a scăzut substanțial
Apar primele consecințe ale acordului comercial SUA- UE: Încrederea în economia germană a scăzut substanțial
Indicele sentimentului economic a scăzut semnificativ în luna august, față de iulie, pentru economia germană, în urma acordului comercial controversat dintre UE și SUA, care a dezamăgit...
Efecte nocive ale AI asupra medicilor care o folosesc. Își pierd o mare parte din abilități. Cât de mult le scade performanța STUDIU
Efecte nocive ale AI asupra medicilor care o folosesc. Își pierd o mare parte din abilități. Cât de mult le scade performanța STUDIU
Revista medicală The Lancet a publicat rezultatele unui studiu ce arată o scădere a eficienței medicilor în depistarea cancerului de colon după folosirea instrumentelor de inteligență...
#rating Fitch Romania, #rating Moodys, #rating Standard Poors, #junk, #economia romaniei, #guvernul bolojan , #Fitch
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marquinhos a mers la microfon si a avut un mesaj pentru Donnarumma, dupa ce PSG a luat Supercupa fara el
Adevarul.ro
PSD, intre retragerea de la guvernare si alianta cu AUR. Confuzia care ii deruteaza pe romani
DigiSport.ro
Direct! Luis Enrique a spus-o pe fata, dupa ce PSG a revenit de la 0-2 cu Tottenham si a castigat Supercupa

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Apar primele consecințe ale acordului comercial SUA- UE: Încrederea în economia germană a scăzut substanțial
  2. Fitch decide ratingul României pe 15 august. Următoarele momente cheie din acest an privind viitorul economiei
  3. Efecte nocive ale AI asupra medicilor care o folosesc. Își pierd o mare parte din abilități. Cât de mult le scade performanța STUDIU
  4. Pachetul 2 de măsuri fiscale – TradeVille
  5. AETA lansează producția în serie a P Box – prima familie de cutii de depozitare modulare cu acces lateral din Europa
  6. Cât de profitabilă este compania de stat Hidroelectrica. Sumă uriașă declarată ca și câștig pentru primul semestru, deși este în scădere cu 41% față de anul trecut
  7. Jaguar Land Rover recheamă peste 121.000 de mașini în Statele Unite, din cauza unor defecțiuni. „Siguranța clienților este prioritatea noastră”. Modelele afectate
  8. Ce trebuie să faci pentru a obține voucherele lunare pentru plata energiei electrice. Care sunt condițiile de acordare
  9. Tarifele impuse de Trump afectează prețurile cafelei și ceaiului în SUA. Micii comercianți se tem că nu vor „supraviețui”
  10. Fenomenul anunțurilor de joburi „fantomă”, practica prin care unele companii și-ar speria angajații. Senatoare: „Dacă s-ar respecta legea, acest lucru nu s-ar întâmpla”