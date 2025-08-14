Fitch decide ratingul României pe 15 august. Următoarele momente cheie din acest an privind viitorul economiei

Agenția de rating Fitch anunță dacă revizuiește ratingul României vineri, 15 august. Deși majoritatea economiștilor consideră că primele măsuri adoptate de Guvernul Bolojan sunt suficiente pentru a evita retrogradarea la categoria junk, situația nu este complet sigură. În cel mai bun caz, România rămâne la nivelul actual, rating BBB- cu perspectivă negativă, ultima treaptă în care sunt recomandate investițiile.

Dacă ratingul României rămâne neschimbat, efectele pozitive vor fi văzute în luna septembrie, spun specialiștii.

„De remarcat că Standard & Poor's (S&P) a efectuat deja o revizuire extraordinară, confirmând ratingul actual al României. Cu toate acestea, perspectiva negativă ar putea persista din cauza riscurilor legate de implementarea măsurilor fiscale, în special în 2026, când ar putea apărea dificultăți. Presupunând că Fitch confirmă ratingul de investiții, ne așteptăm ca România să revină pe piețele internaționale încă din septembrie”, a declarat Ciprian Dascălu, economistul șef al BCR, pentru economica.net.

În iulie, Fitch a anunțat că „măsura în care pachetul de reforme anunțat îmbunătățește perspectivele de stabilizare a datoriei și începe reconstrucția credibilității fiscale se va reflecta în evaluarea noastră privind impactul macroeconomic și riscurile potențiale de implementare”.

Pachetul de măsuri bugetar-fiscale a fost aprobat la 7 iulie de Guvernul Bolojan. Impactul bugetar al acestuia este estimat la 1,1% din PIB în 2025 și 3,5% în 2026.

După Fitch, următoarele revizuiri de rating ale României în 2025 sunt:

12 septembrie - Moody's

10 octombrie - Standard & Poor's

