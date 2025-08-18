Reacția lui Nicușor Dan la menținerea ratingului Fitch: ”Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare”

Reacția lui Nicușor Dan la menținerea ratingului Fitch, BBB- cu perspectiva negativă FOTO Facebook/ Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a reacționat luni, 18 august, la decizia agenției de rating a Fitch, care a confirmat la sfârşitul săptămânii trecute ratingul României ca BBB minus cu perspectivă negativă. Liderul de la Cotroceni spune că „îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România”.

„O veste bună. Agenția de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Amintesc că agenția de rating Standard and Poor's a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectivă negativă”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Președintele a reacționat abia luni, după în weekend a făcut drumeție cu familia, în munții Făgăraș, pe un traseu care se încheie cu fosta chilie a părintelui Arsenie Boca.

„Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare. Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România”,

Într-un comunicat transmis presei, Fitch a anunţat că a menţinut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă.

Ratingul României „BBB minus” este susţinut de apartenenţa la UE şi este asociat cu intrările de capital care sprijină convergenţa veniturilor şi finanţele externe. PIB-ul per capita şi guvernanţa sunt peste ale altor ţări cu rating „BBB”. Această soliditate este pusă în balanţă de deficitele gemene bugetare şi de cont curent, mari şi persistente, rapida creştere a datoriei publice, polarizarea politică şi datoria externă netă destul de ridicată, se arăta în comunicatul citat.

Perspectiva negativă reflectă deteriorarea semnificativă a finanţelor publice ale României, demonstrată de deficitul fiscal ridicat şi creşterea rapidă a raportului datorie guvernamentală /PIB. Incertitudinile politice s-au atenuat, iar noul Guvern a introdus un pachet ambiţios de consolidare fiscală. Totuşi, apar riscuri semnificative la adresa consolidării fiscale pe termen mediu în urma creşterii economice slabe, a dificultăţilor de implementare, a istovirii fiscale şi a polarizării politice ridicate, a avertizat Agenţia de rating Fitch.

După Fitch, următoarele revizuiri de rating ale României în 2025 sunt:

12 septembrie - Moody's

10 octombrie - Standard & Poor's

