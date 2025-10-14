Marti, 14 Octombrie 2025, ora 10:23
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.
Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.
România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.
Pe teren a intrat în minutul 86 și Raul Florucz, austriac care s-a născut la Viena, din părinți români.
Atacantul care evoluează la Union Saint-Gilloise, în Belgia, a ales să joace pentru naționala Austriei, deși putea reprezenta și România. El a explicat cum a luat decizia, în limba română.
„Nu a fost așa greu de luat, pentru că nici nu am cetățenia română, deci nici n-aș fi putut să joc pentru România”, a precizat Raul Florucz.
