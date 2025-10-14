Românul din echipa Austriei și-a explicat decizia de a nu juca sub tricolor: ”N-a fost greu de luat”. În ce limbă a vorbit

Autor: Teodor Serban
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 10:23
222 citiri
Românul din echipa Austriei și-a explicat decizia de a nu juca sub tricolor: ”N-a fost greu de luat”. În ce limbă a vorbit
Raul Florucz FOTO Instagram

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.

Pe teren a intrat în minutul 86 și Raul Florucz, austriac care s-a născut la Viena, din părinți români.

Atacantul care evoluează la Union Saint-Gilloise, în Belgia, a ales să joace pentru naționala Austriei, deși putea reprezenta și România. El a explicat cum a luat decizia, în limba română.

„Nu a fost așa greu de luat, pentru că nici nu am cetățenia română, deci nici n-aș fi putut să joc pentru România”, a precizat Raul Florucz.

Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
Românul din echipa Austriei și-a explicat decizia de a nu juca sub tricolor: ”N-a fost greu de luat”. În ce limbă a vorbit
10:23 - Românul din echipa Austriei și-a explicat decizia de a nu juca sub tricolor: ”N-a fost greu de luat”. În ce limbă a vorbit
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Ce i-a spus Dan Petrescu lui Gică Hagi despre Ianis: ”Băi, dar chiar nimeni nu vede?”
Ieri, 20:24 - Ce i-a spus Dan Petrescu lui Gică Hagi despre Ianis: ”Băi, dar chiar nimeni nu vede?”
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Șumudică a avut un remarcat-surpriză la meciul România - Austria: "Băiatul care a cântat imnul"
Ieri, 19:51 - Șumudică a avut un remarcat-surpriză la meciul România - Austria: "Băiatul care a cântat imnul"
Marius Șumudică a remarcat prestația imecabilă a tenorului Teodor Ilincăi, care a câmtat cu patos imnul României înaintea partidei cu Austria. Imnul de stat al României a fost...
Le fuge pământul de sub picioare! Ce-au aflat austriecii după eșecul din România
Ieri, 18:22 - Le fuge pământul de sub picioare! Ce-au aflat austriecii după eșecul din România
Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a...
Victoria României cu Austria, sărbătorită și în Moldova, care poate ajunge la două meciuri de Campionatul Mondial. Cum e posibil
Ieri, 18:06 - Victoria României cu Austria, sărbătorită și în Moldova, care poate ajunge la două meciuri de Campionatul Mondial. Cum e posibil
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Cine este fotbalistul care l-a impresionat pe Mircea Lucescu în meciul cu Austria: "Eu nu l-am cunoscut până acum"
Ieri, 15:42 - Cine este fotbalistul care l-a impresionat pe Mircea Lucescu în meciul cu Austria: "Eu nu l-am cunoscut până acum"
Mircea Lucescu a lăudat prestația portarului Ionuț Radu după victoria României cu 1-0 împotriva Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Selecționerul a declarat, la conferința...
Au apărut imaginile! Reacția lui Mircea Lucescu în vestiarul echipei naționale VIDEO
Ieri, 14:24 - Au apărut imaginile! Reacția lui Mircea Lucescu în vestiarul echipei naționale VIDEO
Selecţionerul Mircea Lucescu le-a transmis jucătorilor naţionalei României că au evoluat cu o inteligenţă extraordinară la meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. „Aţi jucat...
Gigi Becali a văzut România - Austria și a decis să facă un transfer: ”Dau 500.000 de euro!”
Ieri, 13:22 - Gigi Becali a văzut România - Austria și a decis să facă un transfer: ”Dau 500.000 de euro!”
FCSB nu s-a putut bucura prea tare de victoria echipei naționale cu Austria, asta pentru că Mihai Popescu s-a accidentat. Este suspect de ruptură de ligamente încrucișate și ar putea absenta...
Căpitanul Austriei și starul Realului recunoaște: ”Aveam alte planuri...”
Ieri, 12:33 - Căpitanul Austriei și starul Realului recunoaște: ”Aveam alte planuri...”
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Ianis Hagi a explicat golul decisiv cu Austria: ”Încă de la 12-13 ani. Nu e o coincidenţă”
Ieri, 12:22 - Ianis Hagi a explicat golul decisiv cu Austria: ”Încă de la 12-13 ani. Nu e o coincidenţă”
Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este doar un singur pas către Cupa...
Declarație șocantă a austriecilor: „Românii nici măcar nu mai voiau să câștige”
Ieri, 12:16 - Declarație șocantă a austriecilor: „Românii nici măcar nu mai voiau să câștige”
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă: "E meritul meu, e victoria mea!"
Ieri, 09:44 - Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă: "E meritul meu, e victoria mea!"
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Toate calculele după victoria cu Austria: cum ne calificăm la Cupa Mondială
Ieri, 08:24 - Toate calculele după victoria cu Austria: cum ne calificăm la Cupa Mondială
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Antrenorul Austriei, surprins de eșec: "Am picat de fraieri. Nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige"
Ieri, 07:58 - Antrenorul Austriei, surprins de eșec: "Am picat de fraieri. Nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige"
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, a declarat, duminică seara, după meciul pierdut cu România cu scorul de 0-1, pe Arena Națională, că jucătorii săi sunt...
"Suntem o echipă puternică". Tricolorii visează la mondial, după victoria cu Austria
Ieri, 07:50 - "Suntem o echipă puternică". Tricolorii visează la mondial, după victoria cu Austria
Valentin Mihăilă a declarat, duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că este foarte fericit şi că îl bucură mai ales faptul că a putut evolua pe toată durata partidei....
"Suntem fericiți, dar și realiști". Căpitanul naționalei, apel la calm după victoria cu Austria
Ieri, 07:33 - "Suntem fericiți, dar și realiști". Căpitanul naționalei, apel la calm după victoria cu Austria
Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este un singur pas către Cupa...
Eroul din meciul cu Austria: "Cea mai frumoasă zi din carieră"
Ieri, 07:18 - Eroul din meciul cu Austria: "Cea mai frumoasă zi din carieră"
Virgil Ghiţă a declarat, duminică seară, după victoria din meciul cu Austria, scor 1-0, că pentru el este una dintre cele mai frumoase zile din carieră. “Este un gol aparte, e una...
"E ireal!" Jucătorilor lui Lucescu nu le vine să creadă că au bătut Austria
Ieri, 06:53 - "E ireal!" Jucătorilor lui Lucescu nu le vine să creadă că au bătut Austria
Alexandru Chipciu, fundaşul stânga al echipei naţionale, crede că victoria cu Austria, scor 1-0, a arătat că tricolorii pot realiza ceea ce îşi doresc – o calificare la Cupa Mondială....
#Raul Florucz, #Austria, #Romania, #meci, #decizie , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cel mai "ciudat" invitat la acordul de incetare a focului in Fasia Gaza. E nedespartit de Donald Trump
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Românul din echipa Austriei și-a explicat decizia de a nu juca sub tricolor: ”N-a fost greu de luat”. În ce limbă a vorbit
  2. Un șobolan a intrat pe teren la meciul Belgiei din preliminarii. Cum au reacționat jucătorii VIDEO
  3. România a fost depăşită. Cum arată acum calculele pentru play-off-ul de Mondiale. Ne batem și cu Ungaria
  4. Dan Petrescu a dezvăluit de unde a primit oferte: "Nici dacă-mi dau zece milioane de euro"
  5. Echipa României defilează la Europene. Bernadette Szocs, victorie fulgerătoare
  6. Capul Verde merge la Mondiale! Lista celor 22 de țări calificate la CM, pe care se regăsesc trei debutante
  7. Victorie importantă pentru jucătoarea de tenis din România: sportiva noastră s-a impus în două seturi
  8. Căpitanul echipei naționale, desființat: "Ianis e zero barat, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată"
  9. Nadia Comăneci, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Despre ce au discutat
  10. Scandal uriaș la Borussia Dortmund: plângeri de violențe sexuale