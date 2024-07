Raul Rusescu schimba echipa - Iata cu cine negociaza

Pus pe lista de transferuri de FC Sevilla, Raul Rusescu a primit inca o propunere.

Atacantul roman este aproape de un transfer in Serie A, la Chievo Verona.

Italienii il doresc pe Rusescu sub forma de imprumut cu optiune de cumparare.

Raul Rusescu a fost cumparat de Sevilla de la Steaua in urma cu un an, in schimbul a 2,2 milioane de euro.

Atacantul roman a marcat trei goluri la Sevilla si alte opt la Braga in ultimul sezon.

C.S.

