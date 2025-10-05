Furia generației Z față de elitele conducătoare izbucnește pe tot globul. „Nu subestimați puterea tinerilor”

Proteste la Rabat organizate de o mișcare fără lideri, cunoscută online drept GenZ212/ FOTO:X/@Aljarmaqnetnews

Experții spun că „furia mocnește de mult timp” în rândul generațiilor tinere - și avertizează că „acesta nu este un val care se va estompa”.

În scene asemănătoare unui blockbuster distopic, așa-zișii protestatari furioși ai Generației Z au lăsat o urmă de carnagiu în națiuni din Asia până în Africa, înlăturând lideri și incendiind orașe.

Acum, există teama că nemulțumirea s-ar putea răspândi în Europa - generațiile tinere „puternice” fiind mobilizate prin mesaje răspândite rapid pe rețelele de socializare.

În capitala Marocului, Rabat, străzile curate, clădirile restaurate și cafenelele pline conturează imaginea unei metropole moderne. Însă, dincolo de râu, în orașul învecinat Salé, realitatea este mult diferită: drumuri degradate, locuințe insalubre și criminalitate ridicată.

🔥 Marruecos en pie: juventud exige cambio real En Rabat, decenas de jóvenes se han reunido frente al Parlamento para denunciar la desigualdad, la corrupción y el abandono de los servicios esenciales en salud y educación. No hay confirmaciones de un bloqueo institucional, pero… pic.twitter.com/nGPvModfsB — 𝔽𝕚𝕥𝕠 𝔸. 𝕋. فيتو 🇪🇭 (@fitoat) October 4, 2025

Acolo, în cartierul dens populat Al-Amal, tinerii au ieșit în stradă în această săptămână. Mașini de poliție incendiate, bănci vandalizate și confruntări violente cu forțele de ordine au scos la iveală o frustrare profundă: o generație care simte că nu mai are nimic de pierdut.

Nemulțumirea vine pe fondul inegalităților economice tot mai vizibile într-o țară care investește miliarde pentru a găzdui Cupa Mondială de Fotbal din 2030, dar unde șomajul în rândul tinerilor depășește 60%.

Fenomenul nu este izolat. Din Africa până în Asia, tinerii din generația Z se ridică împotriva liderilor îmbătrâniți, a corupției, a lipsei de oportunități și a diferențelor tot mai mari de venit, scrie Bloomberg.

O generație care refuză tăcerea

În ultimele 12 luni, mii de tineri au ieșit în stradă în Madagascar, Indonezia, Kenya și Mongolia, mobilizați prin rețelele sociale. Protestele au fost alimentate de imagini virale care arată contrastul izbitor dintre luxul liderilor politici și precaritatea vieții cotidiene.

De la ceasuri de mii de dolari purtate de președinți, până la postări ale copiilor miniștrilor din vacanțe exclusiviste, aceste manifestări ale privilegiului au devenit simboluri ale rupturii dintre elite și restul societății.

În Nepal și Bangladesh, protestele conduse de tineri au avut cel mai mare impact — ambele mișcări ducând, în final, la căderea guvernelor.

„Ceea ce diferențiază actualul val de mobilizare este faptul că el apare simultan în contexte politice foarte diferite”, spune Bilal Bassiouni, analist la compania de consultanță Pangea-Risk. „Tinerii se confruntă cu costuri de trai în creștere și piețe ale muncii slabe, în timp ce puterea rămâne concentrată în mâinile unor elite îmbătrânite.”

Maroc: furie sub cupola modernizării

În Maroc, protestele au fost organizate de o mișcare fără lideri, cunoscută online drept GenZ212. Manifestanții acuză autoritățile că prioritizează cheltuielile pentru Cupa Mondială în detrimentul investițiilor în sănătate și educație.

Trei persoane au murit și peste o mie au fost arestate, în cel mai grav val de tulburări din țară de la Primăvara Arabă.

A huge protest took place in Rabat in support of Gaza, denouncing normalization and condemning the Israeli-imposed siege and the interception of the Sumud Flotilla. pic.twitter.com/jHUS3lfnQu — Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) October 5, 2025

Economia marocană crește lent — sub 4% anual în medie din 2011 —, iar industria auto, orientată spre export, nu a reușit să creeze suficiente locuri de muncă.

„Știu că nu voi putea niciodată să-mi cumpăr o casă, nu cu ce câștig acum. Trăim doar privind vitrinele”, spune Houssam, un tânăr șofer din Rabat, care a cerut să nu-i fie publicat numele complet.

De la Kathmandu la Nairobi

Nemulțumirea se resimte și în alte colțuri ale lumii. În Nepal, interzicerea temporară a rețelelor sociale a declanșat, luna trecută, cel mai grav val de proteste din ultimii ani, soldat cu peste 70 de morți. Ținta furiei: „copiii de nepoți”, descendenții privilegiați ai elitei politice.

În Indonezia, un ajutor financiar pentru parlamentari a aprins scânteia unui val mai amplu de manifestații anti-corupție.

În Kenya, tinerii au ocupat Parlamentul în semn de protest față de o nouă lege fiscală, determinându-l pe președintele William Ruto să-și demită guvernul. Iar în Bangladesh, tinerii manifestanți au forțat plecarea de la putere a premierului Sheikh Hasina, după mai bine de un deceniu de guvernare.

O nouă eră a contestării

„Guvernele au încercat să gestioneze această furie prin ignorare, concesii sau represiune. Dar aceste metode nu mai funcționează”, spune Michael Kugelman, cercetător la Asia Pacific Foundation.

De la Rabat la Jakarta, generația Z își face auzită vocea. Conectată, educată și sceptică față de autoritate, ea devine o forță politică globală.

Furia ei, spun experții, nu mai este doar despre economie — este despre demnitate, transparență și un viitor care pare confiscat de generațiile dinainte.

Protestatarii nu au folosit doar TikTok și Instagram.

Serverele Discord au servit drept forumuri de dezbatere, în timp ce ChatGPT a fost folosit pentru a ajuta la deciderea cine ar putea conduce următorul.

Totuși, semințele revoluției nu se limitează doar la Asia de Sud.

Țări diferite și factori declanșatori diferiți, dar firul comun este clar - rețelele sociale, corupția, lipsa de oportunități și o generație care refuză să tacă, scrie The Sun.

Dr. Sugden a spus: „Aspectul rețelelor de socializare este util pentru că i-a ajutat pe oameni să se organizeze, dar cred că i-a ajutat și să fie mai conștienți de nedreptățile sociale.”

Deci, s-ar putea întâmpla aici, în Marea Britanie?

Deși Marea Britanie are o vârstă medie mai mare decât Nepalul, cu mai puțini tineri care constituie grosul populației, experții se tem că se lasă la o parte nemulțumirea.

Dr. Sugden a spus: „Cred că există probleme similare în lumea occidentală.

„Tinerii nu au parte de același stil de viață pe care l-au avut părinții sau bunicii lor.”

„Cred că s-ar putea extinde la un moment dat.”

„Avem o mare stabilitate în Regatul Unit, dar cred că există presiuni cu care se confruntă tinerii.”

„La un moment dat în viitor, lucrurile se vor transforma în ceva neașteptat, dar îngrijorarea este dacă pot fi canalizate într-un mod pozitiv, deoarece pot fi ușor deturnate de oameni cu agende nefaste.”

Deocamdată, tinerii britanici își îndreaptă furia la urne și la pichete, în loc să ia cu asalt parlamentul.

Dar dacă ne luăm după Nepal, Madagascar, Maroc și Peru, cronologia TikTok se poate transforma în străzi în flăcări aproape peste noapte.

„Sunt puternici, sunt educați, sunt mult mai conectați la nivel global”, spune Dr. Sugden.

„Sfatul meu ar fi să nu subestimați puterea tinerilor.”

