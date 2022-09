Continua scandalul de la nationala Frantei

Franta a fost eliminata de la Cupa Mondiala din Africa de Sud, insa apele nu s-au linistit nici acum, jucatorii platind in continuare polite fostului selectioner, Raymond Domenech.

Capitanul Patrice Evra a explicat jurnalistilor din Hexagon incidentul in care jucatorii au intrat in greva, refuzand sa se antreneze.

"A fost o actiune nefericita, ne-am scuzat pentru acest gest. Insa, ca sa fie clar, a fost o decizie luata in grup. Si cand a existat acel gest de ezitare cand a fost vorba sa coboram din autocar (n.r. - pentru a merge sa se antreneze), grupul a ramas unit pana la capat in decizia de a boicota pregatirea. Nimeni nu a dorit sa coboare din autocar. Regretam impactul social pe care l-a avut acest gest. Am fost in asemenea situatii in care uneori, din dragoste, putem face gesturi stangace", a declarat Evra.

Fundasul nu a ezitat sa-l atace din nou pe Domenech, despre care a spus ca le-a interzis jucatorilor sa iasa public si sa-si ceara scuze pentru greva de la mondial.

"A fost pentru prima data cand libertatea de exprimare mi-a fost cenzurata. Francezii ar fi avut nevoie sa vada un chip", a mai spus Evra.

Capitan al Frantei, Evra crede ca "tricolorii" vor reveni cat de curand in elita fotbalului mondial, viitorul selectioner putandu-se baza pe un grup uni de jucatori.

"Nu am temeri, deoarece eu am ramas onest pana la capat. Este normal sa existe consecinte si schimbari, insa voi fi intotdeauna mandru sa joc pentru echipa mea nationala. Vor fi alegeri de facut, insa viitorul selectioner va avea la dispozitie jucatori uniti pentru a putea reface imaginea echipei Frantei, ceea ce este cel mai important lucru in acest moment", a conchis Evra.

