Scenă dramatică la meciul din Ungaria al echipei lui Andrei Rațiu: ”S-a prăbuşit la pământ, s-a tăiat şi a început să sângereze”

Formaţia Rayo Vallecano, care s-a impus joi împotriva echipei belaruse Neman Grodno (1-0) în turul play-off-ului Conference League, a fost susţinută joi în Ungaria de un singur fan: un suporter englez care a căzut şi s-a rănit după 20 de minute, relatează Cope, potrivit L'Equipe.

Cartierul Vallecas din Madrid, unde are baza Rayo Vallecano, şi oraşul Szeged, unde spaniolii au jucat joi împotriva echipei Neman Grodno, sunt separate de 2.680 de kilometri.

Drept urmare, în tribună s-a aflat un singur fan al clubului madrilen, povesteşte Carlos Ganga, jurnalist la radio Cope.

„Un englez, care purta un tricou vechi foarte cool şi a cântat până în minutul 20”. Acesta îşi încuraja echipa din tribuna presei, de lângă doi jurnalişti belaruşi, veniţi să relateze despre meci.

🏆 Él ha sido el MVP del partido hasta su "lesión" en el minuto 20 🎙️Aquí, una pincelada de su historia, narrada por el gran @CarlosGangaG 🧵Se viene un hilo con sus mejores jugadas... pic.twitter.com/wH73yKEyQP — Maite Martín (@AS_MMartin) August 21, 2025

Scena părea deja suficient de ireală, dar a devenit şi mai ireală când, după 20 de minute de încurajări sporadice, suporterul a căzut în tribună. „S-a prăbuşit la pământ, s-a tăiat şi a început să sângereze. Au sosit medicii şi l-au dus la spital".

Suporterul nu s-a mai întors în tribună: „I-au pus un bandaj în jurul capului şi nu l-am mai văzut. Poate că a apucat să vadă pe ecran golul victorios al lui Garcia, precum şi intervenţia miraculoasă din ultimele secunde ale meciului, care vor permite echipei Vallecano să abordeze cu mai multă linişte meciul retur.

Joi seară, la Szeged, Rayo Vallecano a dispus de belaruşii de la Neman Grodno cu 1-0, prin golul lui Garcia Rivera, din minutul 77. Andrei Raţiu a intrat în minutul 79 la Rayo.

