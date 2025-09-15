Dmitri Medvedev amenință UE: „Rusia va sta cu ochii pe statele care încearcă să ne confiște proprietatea”

Autor: Maria Popa
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 13:09
820 citiri
Dmitri Medvedev FOTO: duma.gov.ru

Rusia a avertizat luni, 15 septembrie, că va lua măsuri împotriva oricărui stat european care va încerca să îi confişte activele, după ce au apărut informaţii potrivit cărora Uniunea Europeană caută noi modalităţi de a utiliza sute de miliarde de dolari din activele ruseşti îngheţate pentru a ajuta Ucraina, relatează Reuters.

Statele Unite şi aliaţii au interzis tranzacţiile cu banca centrală şi Ministerul de Finanţe al Rusiei după invazia rusă din Ucraina din 2022 şi au blocat active suverane ruseşti în valoare de 300-350 de miliarde de dolari, în principal obligaţiuni guvernamentale europene, americane şi britanice deţinute într-un depozit european de valori mobiliare.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doreşte ca Uniunea Europeană să găsească o nouă modalitate de a finanţa apărarea Ucrainei împotriva Rusiei, utilizând lichidităţile asociate activelor ruseşti îngheţate în Europa.

Politico a relatat că executivul european ia în considerare ideea de a utiliza depozitele în numerar ruseşti de la Banca Centrală Europeană rezultate din obligaţiunile ajunse la scadenţă deţinute de Rusia pentru a finanţa un „împrumut de reparaţii” pentru Ucraina.

„Rusia va sta cu ochii pe UE”

„Dacă acest lucru se va întâmpla, Rusia va sta cu ochii pe statele UE, precum şi pe degeneraţii europeni de la Bruxelles şi pe ţările individuale ale UE care încearcă să ne confişte proprietatea, până la sfârşitul secolului”, a scris pe Telegram fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, proaspăt decorat de Vladimir Putin.

Rusia va urmări statele europene „prin toate mijloacele posibile” şi în „toate instanţele internaţionale şi naţionale posibile”, precum şi „în afara instanţelor”, a precizat Medvedev, care ocupă funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Rusia afirmă că orice confiscare a activelor sale echivalează cu un furt din partea Occidentului şi va submina încrederea în obligaţiunile şi monedele Statelor Unite şi Europei.

Statele europene afirmă că Rusia este responsabilă pentru distrugerea Ucrainei în cel mai sângeros război terestru din Europa de după al Doilea Război Mondial şi că Moscova trebuie obligată să plătească.

Unii bancheri sunt însă îngrijoraţi de precedentul pe care confiscarea activelor suverane l-ar putea crea în ceea ce priveşte încrederea fondurilor în menţinerea investiţiilor lor în obligaţiuni de stat occidentale.

Medvedev a declarat la începutul acestei luni că Rusia va ocupa şi mai mult teritoriu ucrainean şi va urmări proprietăţile britanice din întreaga lume, după ce Londra a anunţat că a cheltuit aproximativ 1,3 miliarde de dolari din fondurile obţinute din activele ruseşti îngheţate pentru achiziţionarea de arme pentru Ucraina.

Agenţia de ştiri rusă RIA a declarat că Occidentul a realizat investiţii străine directe în economia Rusiei în valoare totală de 285 de miliarde de dolari, care ar putea fi în pericol dacă activele Rusiei ar fi confiscate.

#razbiu ucraina, #amenintare Rusia Europa, #sanctiuni Rusia, #active rusesti inghetate, #ajutor Ucraina, #Dmitri Medvedev , #Razboi Ucraina
