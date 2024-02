Trupul unei fetiţe palestiniene în vârstă de șase ani din Gaza, care a cerut ajutor în timp ce era prinsă sub focul israelian, a fost găsit după 12 zile de căutări lângă cadavrele a cinci membri ai familiei sale, au anunțat Ministerul Sănătății condus de Hamas și rudele acesteia, acuzând Israelul, relatează AFP.

Hind Rajab a fost văzută ultima dată în maşina cu care ea şi familia ei încercau să fugă din Gaza. Fetiţa era blocată în maşină, înconjurată de rudele moarte, în timp ce forțele israeliene avansau.

Semiluna Roşie palestiniană a acuzat armata israeliană că a ţintit în mod deliberat ambulanţa pe care o trimisese la faţa locului, după ce a petrecut trei ore la telefon cu Hind Rajab.

🚨 Urgent: The Palestine Red Crescent ambulance was discovered bombed the Tal al-Hawa area of #Gaza City, resulting in the killing of crew members Yusuf Zeino and Ahmed Al-Madhoun, who had been missing since a rescue mission for the child Hind Rajab 12 days ago.#NotATarget❌… pic.twitter.com/dCgfeevTd8