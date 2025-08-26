Riscul declanșării unor noi conflicte majore la nivel global este, potrivit specialiștilor citați de Politico, mai mare decât s-ar putea crede. Iată regiunile care atrag cea mai mare atenție.

În fiecare zi, trenul „Iantar”, decorat în albastru și auriu, parcurge o distanță de peste 1.200 de kilometri din Moscova până în enclava rusă Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania. Dar, într-o vineri din martie 2027, o pană de curent afectează estul Lituaniei și trenul se oprește brusc, cu puțin timp înainte de a atinge granița.

La început, pasagerii nu par îngrijorați. Dar, odată cu trecerea orelor, devin tot mai neliniștiți. Fără vize Schengen, nu pot părăsi trenul. Pe rețelele sociale apar rapid mesaje de disperare și videoclipuri — inclusiv unul care relatează că o femeie în vârstă are nevoie urgentă de ajutor medical.

La miezul nopții, guvernatorul din Kaliningrad anunță trimiterea unei „misiuni umanitare” peste graniță pentru a livra alimente și apă. Autovehicule ale „poliției de frontieră” ruse traversează frontiera, însă analiștii americani vor concluziona mai târziu că echipajele erau, în mare parte, trupe de elită, veterani ai conflictului din Ucraina.

Intervenția provoacă o reacție rapidă din partea autorităților lituaniene, care suspectează un atac cibernetic în spatele penei de curent. În câteva ore, militari și forțe de ordine din ambele țări se află într-o confruntare directă în jurul trenului. În dimineața zilei următoare, izbucnește focul: mai multe victime, iar la scurt timp, Moscova anunță o „operațiune de salvare”. Tancurile trec granița.

Deși acest scenariu este fictiv, el reflectă o realitate care pare tot mai posibilă, spun analiștii. Țările baltice — Estonia, Letonia și Lituania — sunt frecvent menționate în evaluările experților drept un posibil punct de declanșare al unui conflict major în Europa de Est.

Conflictele care pot izbucni până în 2030

Conform analizelor recente realizate de experți în securitate și a declarațiilor oficiale ale serviciilor de informații americane, există cel puțin cinci regiuni considerate cu risc ridicat de conflict în următorii cinci ani. Acestea sunt:

1. India și Pakistan – Vecini nucleari într-un echilibru fragil

În mai 2025, India și Pakistan s-au confruntat cu cel mai serios schimb de focuri din ultimele decenii, în urma unui atac terorist în regiunea Kashmir. Ambele părți au lansat rachete convenționale asupra unor baze militare, înainte de o încetare a focului fragilă.

Cele două state dețin aproximativ 170–180 de arme nucleare fiecare. Un conflict ar avea implicații globale, de la pierderi umane masive până la consecințe climatice severe. Un studiu al Universității Rutgers estima că un schimb nuclear în regiune ar putea duce la foamete globală.

Tensiunile dintre cele două state pot escalada rapid, fără spațiu real de manevră diplomatică. Doctrina militară a Pakistanului prevede folosirea rapidă a armelor nucleare în cazul unei invazii.

Ambele țări au priorități interne stringente. India se concentrează pe rivalitatea cu China și pe creșterea economică, în timp ce Pakistanul se confruntă cu probleme interne, inclusiv insurgențe și instabilitate politică.

2. China și Taiwan – Cel mai periculos test pentru ordinea mondială

Ambițiile președintelui Xi Jinping de a „reunifica” Taiwanul cu China continentală sunt bine documentate. China a sporit antrenamentele militare, inclusiv simulări de blocade sau invazii.

Capturarea Taiwanului de către China ar putea redesena alianțele din Asia-Pacific și ar pune la îndoială angajamentele Statelor Unite față de aliați. De asemenea, ar putea declanșa proliferarea nucleară în regiune.

Xi Jinping ar putea considera că fereastra de oportunitate pentru o intervenție militară se închide. Militare chineze se antrenează intens pentru o posibilă operațiune.

O invazie a Taiwanului ar fi extrem de complexă, iar armata chineză este lipsită de experiență reală de luptă. De asemenea, riscurile economice și internaționale pentru Beijing ar fi considerabile.

3. Rusia și Țările Baltice – Testul suprem pentru NATO

Rusia a manifestat constant intenții de a-și recăpăta influența în fostul spațiu sovietic. Țările baltice, membre NATO, sunt considerate de Moscova vulnerabile din punct de vedere strategic.

Orice atac asupra unui stat baltic ar activa articolul 5 al Tratatului NATO, care prevede apărarea colectivă. Întrebarea-cheie: va interveni Statele Unite pentru a apăra orașe mici ca Vilnius sau Tallinn?

Putin consideră destrămarea Uniunii Sovietice o „catastrofă geopolitică” și ar putea încerca să provoace alianța NATO fără a depăși pragul unui război total — folosind tactici hibride sau cibernetice.

Războiul din Ucraina a epuizat capacitățile militare ale Rusiei. Estimările arată pierderi masive de echipamente și personal, iar capacitatea de a susține o nouă ofensivă este redusă.

4. China și India – Tensiuni vechi, arme noi

Cele două puteri asiatice se confruntă în regiunea Himalaya, de-a lungul unei frontiere neclare numite „Linia de Control Actuală”. În 2020, un conflict sângeros a fost purtat cu arme improvizate — o dovadă a tensiunilor profunde.

Deși regiunea este slab populată, un conflict ar avea implicații geopolitice mari. India este un partener strategic important pentru Occident, iar China ar putea folosi conflictul ca pe un mesaj adresat regiunii Indo-Pacific.

Lipsa canalelor de comunicare și absența unor acorduri de dezescaladare pot duce rapid la incidente necontrolabile.

Ambele țări au nevoie de stabilitate economică. China traversează o perioadă delicată demografic, iar India își propune să devină o putere economică globală.

5. Peninsula Coreeană – Războiul care nu s-a încheiat niciodată

Conflictul coreean din anii 1950 nu a fost niciodată încheiat printr-un tratat de pace. Zona demilitarizată dintre Nord și Sud rămâne unul dintre cele mai tensionate puncte de pe glob.

Orice escaladare poate atrage rapid Statele Unite și aliații lor într-un conflict de mari proporții. Coreea de Sud și Japonia sunt din ce în ce mai îngrijorate de fiabilitatea garanțiilor de securitate americane.

Regimul nord-coreean este fragil din punct de vedere economic, dar protejat de armele nucleare. Dacă Kim Jong Un simte că poziția sa este amenințată, un conflict ar putea părea, din perspectiva sa, inevitabil.

Nu există indicii clare că Phenianul caută un conflict iminent. De altfel, relațiile personale dintre liderii SUA și Coreei de Nord au fost, recent, neobișnuit de stabile.

O lume mai instabilă

Anul 2025 marchează 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. Și totuși, lumea pare din nou într-un echilibru fragil. Tehnologii emergente — de la drone la arme autonome — sporesc riscul unor escaladări rapide. În același timp, incertitudinile legate de politica externă a Statelor Unite, în special sub o conducere imprevizibilă, adaugă o doză suplimentară de neliniște.

Pe lângă toate aceste amenințări clasice, o nouă zonă de confruntare prinde contur în spațiul extraterestru. Sateliții militari, capabili să perturbe sau să distrugă alte obiecte de pe orbită, ridică întrebări serioase despre viitorul securității internaționale.

În cele din urmă, cei care analizează marile riscuri globale nu se tem doar de conflictele previzibile — ci și de acele „necunoscute”, cum le numea fostul secretar american al apărării Donald Rumsfeld: evenimente neașteptate, anunțate printr-o postare pe rețelele sociale sau printr-o decizie impulsivă care poate schimba cursul istoriei.

