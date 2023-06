Lupte între armata lui Putin și mercenarii lui Prigojin la Voronej. Forțele ruse de apărare „se predau lui Wagner fără nicio rezistență”

Forțe armate ruse desfăşoară sâmbătă operaţiuni de "luptă" în regiunea Voronej, situată la circa 600 km sud de Moscova, au anunţat autorităţile locale, citate de AFP. Imagini pe rețelele sociale arată o coloană de fum gros după ce un depozit de combustibil ar fi fost aruncat în aer.

"În cadrul operaţiunii antiteroriste pe teritoriul regiunii Voronej, forţele armate ale Federaţiei Ruse întreprind acţiuni operaţionale şi de luptă necesare", a postat pe Twitter guvernatorul regional, Aleksandr Gussev.

Tanks being transported on trucks from Voronezh to Moscow. pic.twitter.com/bK1nVkbyHb

În Voronej, pompierii sting un foc la un depozit de petrol, informează "Interfax" citându-l pe guvernatorul regiunii Aleksader Gusev. El a mai adăugat că încă nu există victime.

"În Voronej, rezervorul de combustibil care arde de la depozitul de petrol de pe strada Dimitrova este stins. La fața locului lucrează peste 100 de pompieri și 30 de echipamente", a scris guvernatorul pe canalul său Telegram.

Voronej se află aproximativ la jumătatea drumului între Moscova şi oraşul Rostov-pe-Don, unde Wagner a revendicat ocuparea instalaţiilor militare sâmbătă dimineaţă.

Jurnalistul de investigație Christo Grozev a scris că armata rusă și-a bombardat propriul depozit de combustibil și că tancuri sunt transportate în camioane din Voronej la Moscova.

Forțele de apărare din Rusia „se predau lui Wagner fără nicio rezistență”

Potrivit mai multor informații, forțele ruse se predau grupului Wagner fără rezistență, susține Christo Grozev de la siteul de investigatii Bellingcat. Alți blogeri militari ruși susțin că 10 generali ruși ar fi trecut de partea Wagner.

Multiple reports of MoD forces just surrendering to Wagner with no resistance. Like these soldiers allegedly in Voronezh region. pic.twitter.com/wrYZFY8HFS