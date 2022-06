Se încing spiritele în coaliția de guvernare: PSD și PNL, la un pas de război

Coaliția de guvernare stă pe un butoi de pulbere în contextul tensiunilor din ultima săptămână. Certurile au degenerat până ce luni, 20 iunie, PSD și PNL s-au atacat reciproc pe tema modificărilor la Codul Fiscal.

În ultima săptămână, fostul premier și actual președinte al Senatului Florin Cîțu a lansat aproape zilnic câte un atac la adresa social-democraților. Într-unul dintre ele, acesta l-a provocat inclusiv pe liderul PSD Marcel Ciolacu după ce a afirmat că în cei doi ani de guvernare liberală nu s-a vorbit de creșterea taxelor și că de când PSD este la guvernare, în ultimele șase luni, întregul sector privat ar fi „bulversat pentru că nu știe ce taxe noi mai doresc pesediștii să introducă”. Acesta a lansat apoi o provocare pentru Ciolacu, „cu mandatele pe masă” de a scădea taxele; și de a crește veniturile la buget, așa cum ar fi făcut liberalii în 2020 și 2021.

O zi mai târziu Ciolacu a răbufnit cu diferite critici la adresa liberalilor, afirmând că „m-am săturat să tot apară tot felul de tiriflici care vin și își dau cu părerea”.

Ads

”Eu nu sunt pompier de serviciu, am fost pompier după două guvernări de dreapta dezastruoase. Eu vreau o coaliţie responsabilă şi aşezată”, arătând că ”va avea această discuţie în coaliţie”, a mai susținut Ciolacu.

Contre în șefii Parlamentului

Câteva zeci de minute mai târziu, Florin Cîțu i-a replicat lui Ciolacu tot printr-o critică subtilă. Acesta a susținut că „PSD una spune și alta face”, în privința implementării PNRR, adăugând apoi că „undeva există o dublă personalitate în PSD”.

Totodată, Cîţu a afirmat că atunci când vine vorba de domenii precum justiţia, economia şi finanţele, PSD ar trebui să tacă ani de zile de acum înainte, fiind „de bun simţ”. El a mai spus că, în cazul în care ar decide din companii sau investitori să plece din România, dacă de la 1 iulie PSD ar impune taxele pe care le are în plan, atunci nu i-ar învinovăţi pe cei din sectorul privat faţă de care social-democraţii duc „un atac furibund”.

Când e vorba de două domenii – justiţie şi economie, finanţe, PSD ar trebui să tacă câţiva ani de zile de acum înainte. Deci aici cred că sunt în asentimentul tuturor românilor când spun aşa ceva. Din primul moment în care PSD a venit la guvernare a început un atac furibund la sectorul privat. L-am oprit cât am putut, dar văd că acest atac continuă cu termene limită şi este clar că nu se vor opri”, a mai afirmat Florin Cîţu. Mai mult, liderul Senatului a mai susținut, legat de taxele pe care vor să le introducă social-democrații, că „tupeul deja sfidează orice bun simț”.

Ads

Schimbul de replici dintre cele două partide a continuat apoi cu acuzele deputatului PSD Daniel Suciu, care i-a acuzat pe liberali că îi permit lui Florin Cîțu să „bage bățul prin gard”.

„Dragi colegi liberali, mulţi de bună credinţă… nu vreţi să discutaţi cu un domn, electron liber, care de atâtea luni doar bagă băţul prin gard, mereu ofuscat, mereu nemulţumit, mereu atoateştiutor? Din moment ce chiar voi i-aţi curmat visele de mărire, convinşi că drumul alături de el este înfundat şi l-aţi schimbat din preşedinte, sper că nu ne cereţi nouă să îi mai tolerăm ieşirile deloc principiale şi pline de egoism adolescentin. Să ne aducem aminte de miliardele date pe vaccinuri pentru 3 Românii, de 200 miliarde împrumutate, de liberalizarea preţului la energie şi atât de multe altele?”, a notat Suciu.

Ads

Liberalii nu s-au lăsat mai prejos, iar prin vocea deputatului Cristian Băcanu, aceștia i-au cerut lui Marcel Ciolacu să pună capăt jignirilor și „să-l învețe” pe ministrul Economiei Adrian Câciu să crească gradul de colectare.

”PSD nu ştie altceva decât să ia banii oamenilor care muncesc din greu de dimineaţă până seara pentru a îi cheltui pe tot felul de himere, este alta. Realitatea este însă că păstrarea cotei unice pentru noi a fost o condiţie pentru această guvernare, iar domnul Ciolacu (care de curând pescuia pe Belina la umbra lui Liviu Dragnea) se tot face că uită”, a mai scris Cristian Băcanu pe Facebook.

Ads

Ambele partide se feresc de război

În ciuda schimbului de replici acide dintre cele două partide, atât PSD cât și PNL se feresc să se arunce într-un război iar lideri din ambele tabere susțin că nu vor să compromită coaliția. Întrebat despre tensiunile din coaliție, Marcel Ciolacu a afirmat luni că partidele trebuie să se pună la masă pentru discuții și că nu se pune problema ruperii alianței, dar subliniază și o condiție.

„Nu vorbim de o rupere a Coaliţiei. Trebuie să fim atenţi la anumite declaraţii, Trebuie să ne reaşezăm la masă (...) Nu vreau să mut discuţiile pe anumiţi miniştri. Toţi suntem trecători în funcţii”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Un răspuns similar a venit și din partea lui Florin Cîțu. Întrebat dacă a început un război între PSD și PNL, fostul premier a negat acest lucru, însă nu s-a ferit să lanseze noi acuze la adresa social-democraților.

„Nu este un război. Este în programul de guvernare. PNL se ţine de programul de guvernare. Nu există nicăieri în programul de guvernare o frază în care să spunem că vom introduce taxe noi, că vrem să taxăm pe cineva, ş.a.m.d. Ah vrem să avem o discuţie despre Codul fiscal? Foarte bine. Facem o discuţie, dar nu se poate modifica Codul fiscal așa golăneşte, heirupist, în două săptămâni. (...) E un atac la sectorul privat aşa cum nu am văzut. Am ajuns şi mă uit la situaţia din România, am ajuns să mă aştept să vină să bată cineva la uşă şi să spună – suntem PSD, am venit să vă luăm banii. Cam aşa arată astăzi situaţia în România”, a adăugat Florin Cîţu.